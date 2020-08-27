北市搭公車有APP 柯文哲：在南部搭公車是傻瓜 16:482020/08/27 中時 賴彥竹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲今主持交通會報，在會報中提及，在南部搭公車是傻瓜。（賴彥竹攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲今主持交通會報，指出城鄉差距還是存在，北市公共運輸方便，有捷運、公車，搭配APP還可知道公車要等多久，最近一次去南部坐公車就嚇到，根本不知車子什麼時候會來，直呼「去搭的是傻瓜！」 柯文哲說，在台北市搭公車可以用APP，知道公車大約還需要多久，還可以買杯咖啡等待，但「你去高雄怎麼公共運輸？」去南部坐公車就不肯再坐，坐一次就嚇到，沒有APP怎麼坐公車，公車不行了。 (中時 ) #公車 #app #南部 #柯文哲 #傻瓜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 取締違建造成名店出走潮 柯：萬一出事又怪政府 12:382020/08/27 政治 全代會在即 江啟臣自爆：改革常感心有餘力不足 15:422020/08/27 政治 董座掏空 康友怒告勤業二會計師 04:102020/08/27 財經要聞 北市代理教師補不滿 家長心慌 04:102020/08/27 地方新聞 百貨中秋新舊跨界 04:102020/08/27 時尚消費 傳中央刻意卡捷克團訪北市 柯文哲：不要把人家想那麼壞 14:422020/08/27 政治 南部蚵仔煎「多加一料」 當地人氣炸：超噁 北部的好吃多了 00:222020/08/27 生活 面板雙虎：宅經濟成新常態 04:102020/08/27 財經要聞 鬼月放水燈顧環保 「魚飼料」製蓮花水燈、普渡也要開直播 12:212020/08/27 寶島 不斷更新》雷雨彈炸台 北北基等18縣市豪大雨 士林、中山區一級淹水警戒 11:332020/08/27 生活 生活熱門新聞 「梅莎」颱風最快明天在家門口生成 路徑曝光 - 生活 「梅莎」颱風將誕生恐比巴威強 專家：路徑很接近台灣 - 生活 仙草茶消暑降血壓？醫：5種人別亂喝 - 時事 馬英九哪裡不對勁 朱學恒酸吐一句 網熱議：整壞了 - 生活 別以為今年颱風都很鳥 吳德榮示警：後面有一個猛的 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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