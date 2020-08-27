台北市長柯文哲今主持交通會報，指出城鄉差距還是存在，北市公共運輸方便，有捷運、公車，搭配APP還可知道公車要等多久，最近一次去南部坐公車就嚇到，根本不知車子什麼時候會來，直呼「去搭的是傻瓜！」

柯文哲說，在台北市搭公車可以用APP，知道公車大約還需要多久，還可以買杯咖啡等待，但「你去高雄怎麼公共運輸？」去南部坐公車就不肯再坐，坐一次就嚇到，沒有APP怎麼坐公車，公車不行了。

(中時 )