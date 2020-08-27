盜火劇團已獲文化部連續三年補助，在員林演藝廳駐館，以「紀錄劇場」的形式，創作劇本並培訓在地演員，今年首度以「夢」為主題，以在地銀髮素人演員，演繹自身真實生命歷程或的深刻的夢中場景。（謝瓊雲攝）

從小都在秀水鄉馬興村出生、成長，同村同齡的梁貴子(左)、陳明樂(右)，演繹兩人年輕時相識相戀、結為夫妻的歷程，在舞台上的夢境中，重溫昔日戀夢。（謝瓊雲攝）

全團最年輕的柯學毅主動報名參演劇團展演，在夢境中重溫母親在世時、母子間親情種種，在回憶中重新與最心愛的母親好好道別。（謝瓊雲攝）

往事歷歷在目，夢境現實交錯，令人無限懷念！盜火劇團3年前進駐員林演藝廳深耕，今年首度結合銀髮素人演員推出實驗新劇《銀色異夢》，以夢境呈現過往真實人生，虛實交錯之間引發感動與共鳴，8月29、30日2天下午在小劇場演出。

以開發本土原創劇本為主的盜火劇團成立於2013年，2018年起獲文化部補助，進駐員林演藝廳深耕，前兩年多與員林高中戲劇社合作，以戲劇《轉校生》、《轉校生二：最後的延長賽》培育了40名在地青少年演員。

團長兼編劇劉天涯指出，劇團成員們後來發現彰化縣老人比例偏高，決定主動走入社區關懷據點，以2個月的時間探訪20多名銀髮族，最後招募11位銀髮素人，在疫情期間進行為期4個月的培訓，將他們的真實人生改編成夢境；導演林志慶則說，30世代的人多半正在位人生打拼，很少陪伴家中阿公阿嬤，這4個月來有這麼多爺奶與團員相互陪伴成長，是很難得的經驗。

家住彰化秀水馬興社區的63歲陳明樂，年輕時是紡織廠得力助手，卻不慎遭機器輾斷右掌，同村同齡的梁貴子在八七水災那年高燒染疫，小兒麻痺致左腳萎縮不良於行；因自身殘缺沒想過成婚的2人，26歲那年因媒妁之言相識，交往4個月後成家。兒女都離家工作、夫妻退休後參加社區活動，生活充實，這次透過劇中演繹重溫昔日戀夢，十分浪漫感人。

50歲柯學毅是全團「小鮮肉」，原是營養師，擔任醫院資材採購，後來自己創業當貿易商，愛好表演藝術的他主動報名參演；他的校長外祖父曾是政治犯，去世9年的母親為了尋找真相報國從軍，在金門馬山播音站擔任心戰喊話女軍官，幾個月的排練和反覆演繹，讓他得以在夢境中和心愛的母親好好道別，更體會到不管什麼世代，每個人都需要找到台灣的共同價值。

劉天涯說，彰化每6人就有1人是65歲以上的老人，卻鮮少有銀髮族的劇場藝術作品，這次將訪談蒐集而來的夢境故事、真實生命經歷改編成戲劇，由主人翁親自上台演出，希望找出不同世代間的共鳴。演出採售票制，票價分為500元、800元，可至員林演藝廳或上兩廳院購票系統，歡迎多多使用藝FUN券購票。

(中時 )