季節／台北報導

司法院大法官會議將於明日下午公布《黨產條例》釋憲結果，被黨產會動用《黨產條例》認定為國民黨附隨組織的婦聯會發出聲明稿，盼大法官本於專業及良知做決定。

婦聯會表示，有關明（8／28）日下午黨產會釋憲的結果，雖然外界多認為大法官因政治任命及拒絕迴避，應早有合憲之定見，結論不可期待；然婦聯會堅信權力分立、法律保留、司法獨立、人權保障皆為憲法保留的核心範圍，大法官們若本於專業及良知，不可能對黨產條例中，因立法疏失而違憲的部分視若無睹。故將委由律師到場聆聽，隨後在婦聯會發表回應。

即或最終政治任命的大法官們強勢主導，而形成違背民主法治精神的解釋；婦聯會仍期盼其他大法官能以不同意見書的方式，留下歷史記錄，以免同蒙後世之譏。

最後，無論釋憲結果如何，婦聯會都已完成充分準備，隨時可回到行政法院，就黨產會這一段日子以來，以臆測、羅織、或錯誤解釋，嚴重誤導輿論視聽的部分，逐項駁斥說明，以還原歷史真相，真正確保國家正義。

婦聯會表示，該會由蔣夫人宋美齡女士創辦，自始即非國民黨附隨組織，沒有不當取得財產；期盼與黨產會的訴訟能儘早塵埃落定，將凍結的資源用於開辦台灣社會迫切需要事項，並捐助其他社福公益團體拓展業務，以共同增進全體人民福祉。

(中時 )