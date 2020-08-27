新住民鄧冬梅放下高薪工作，認為家務事再忙也要優雅地過生活。（許家寧攝）

廖淑真《投降》用色大膽，充滿豐富思緒，猶如她被孩子惹火的內心戲。（許家寧攝）

適逢暑假尾聲，新北市立淡水古蹟博物館，即日起在滬水一方藝文空間5樓舉辦「自畫像不像」聯展，原是電子工程師的陸籍新住民鄧冬梅，放棄高薪工作，在家帶小孩，12名地方家庭主婦們透過畫筆來抒發各種翻白眼的日常，感受媽媽的辛勞。

淡水古蹟博物館即日起至9月23日展出「自畫像不像-畫話社聯展三」，創社逾6年的畫話社老師李芬蘭說，社員幾乎都是淡水在地的家庭主婦，為了支持衝刺事業的丈夫，太太必須一肩扛起家務事，事實上專職照顧家庭不亞於外出工作的壓力！

她鼓勵媽媽們透過自畫像來探索自我與放鬆，本展共12位社員參展198件作品，其中盧玫伶《翻吧！白眼》翻白眼的白雪公主，真實表現媽媽照顧調皮小孩，讓母親翻白眼日常，無奈情緒完全釋放在創作中，令人會心一笑。

新住民鄧冬梅與丈夫在大陸相識相戀，決定放棄優渥工作，成就家庭的她，並未陷入苦悶，作品則呈現優雅的自畫像，要更開心的過生活。另外廖淑真的創作風格狂野奔放、用色大膽，充滿豐富思緒，讓人體會惹火媽媽的實況。

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淡古館長柏麗梅表示，這群對繪畫有興趣的家庭主婦，透過畫筆將媽媽們將內心的自我故事，照顧小孩的煩惱真實呈現出來，透過作品也釋放平時的壓力。本展正逢暑假尾聲，推薦全臺媽媽前來參觀，保證心有戚戚焉，特別紓壓！

(中時 )