2020總統大選前，時任韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋開記者會，指控駐日代表謝長廷成立的新文化基金會領政府錢養網軍，還在臉書上教導「假扮韓粉」，遭基金會提告求償百萬。台北地院認為，基金會臉書確實有相關圖文，王的言論也屬善意發表適當評論，故判王勝訴免賠，可上訴。

基金會提告主張，他們設立目的在推動新文化運動，秉持「四大優先」、「社區主義」、「命運共同體」等思維舉辦學生營隊，有高度公益性，臉書專頁「新文化青年工作隊」則作溝通使用，提及反串韓粉的圖文，只是他們網路顧問的反諷文案，並未開設相關課程。

基金會並指，王淺秋未向他們查證，今年1月6日召開記者會指控他們領取政府補助，開課教導「假扮韓粉」，用政府預算打擊異己，造成基金會名譽受損，故求償100萬元並發布道歉聲明。

王淺秋抗辯，指控依據都是基金會臉書的資料，質疑領補助養網軍則是意見表達，目的在監督政府，與政治事務、社會秩序、公眾利益高度相關，屬可受公評之事。王的律師葉慶元辯論時更說，基金會不否認研習營聘支持民進黨的講師，不否認做網路輿情，不否認開課訓練政治幕僚，也不否認拿政府的錢，不知道到底在告什麼。

法官勘驗基金會臉書資料，確實有「如何打出超級像韓粉留言的反串文，BY系編」、「系編不負責任教學」等圖文，可認王淺秋已查證，且基金會自承領有政府補助，而財團法人有公開資訊的義務，舉辦活動、補助及預算支用是否合於公益目的，均屬可受公評之事。

判決理由指出，王淺秋的言論屬意見表達，且未使用偏激不堪的言詞，可認是善意發表適當評論，並無不法，就算部分內容仍有查證不全，或與基金會主張不符，也不必負賠償責任，故駁回基金會的請求。

(中時 )