毗鄰英國國會大廈的西敏寺（Westminster Abbey），自1066年以來，40位英國君主的加冕儀式都是在這裡舉行，西敏寺也是大多數英國君主和3000多位在英國史上舉足輕重的精英最後的安息之地。不過近日西敏寺發掘出一間13世紀的聖器室，裡面保存著許多彌撒時會使用的聖物，包括衣物和祭壇所使用的亞麻布等。

西敏寺發現13世紀聖器室和上百具僧侶遺骸。（圖／Westminster Abbey）

根據英國《衛報》報導，考古團隊在北面草坪意外發現一間聖器室與上百具僧侶遺骸，研判可以追溯到1250年代，根據考古團隊的領隊梅奧（Chris Mayo）表示，這處地點曾當成聖器室和僧侶住所，這次的考古中也發現大批人類遺骸，其中一具遺骸甚至保存狀態良好。梅奧推測，西敏寺全址一定埋著「幾百具甚至幾千具」遺體。

梅奧在解說時甚至指著砂土中露出的人類頭骨碎片表示，「大家走路時必須小心，因為考古現場到處都有埋葬僧侶的遺骸」。根據報導指出，西敏寺是由懺悔者愛德華（Edward the Confessor）興建，聖器室則是亨利三世（HenryIII）在1250年代修整建築時所擴建，曾於1740年代被改建成僧侶住所，最後因為保存狀態危險而被拆除。

西敏寺要建造新的遊客設施，找來考古團隊驗證發掘中世紀遺跡。（圖／Westminster Abbey）

這次的考古甚至還有一項重大發現，就是其中有一個盆子，推測可能是懺悔者愛德華在位時期，讓僧侶用來進入教堂前洗手的盛水器具。另外，還有可追溯到13世紀的供水鉛管，大量的18世紀居家用品，包括瓷器、玻璃杯和尿壺等。

西敏寺這次會進行這麼慎重的考古研究，主要是為了建造一座新的遊客設施，但在施工前，希望能夠先了解選址是否仍有中世紀留存下來的遺跡，報導也指，考古團隊自今年1月起開始發掘，成為西敏寺最大規模的考古研究之一。

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(中時新聞網)