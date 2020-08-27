生活機能的優劣是挑選理想房屋時必須考量的重要因素，根據好時價分析台南市近3,000個社區的公園廣場、文教機構、生活購物、交通運輸、金融機構、醫療設施等6類生活機能的綜合分數，統計發現台南車站及新營車站周圍的老市區最熱鬧。

觀察台南市的生活機能分布狀況，明顯仍以舊台南市區最方便，從台鐵台南站至大橋站附近地區的分數最高，熱區包含東區、中西區、北區及南區等行政區；舊台南縣的部分，則以新營車站周圍地區最熱鬧，範圍橫跨新營區及柳營區。

從以上熱點的分布來看，交通機能依然左右著地區的發展。好時價產品總監丁肇毅說明，早期鐵道站體的設計，使都市的發展切割為兩側，近年來受限於開發飽和且地價昂貴，各政府皆朝著鐵路高架化或地下化努力，希冀促使都市縫合、釋出更多稀缺的土地。

值得注意的是，除了交通區位，台南市各地區的信仰中心也是生活機能的熱點所在，如安平區開台天后宮、西港區慶安宮、佳里區金唐殿等，附近地區的機能亦相對較佳。以行政區而言，台南市整體生活機能分數最高的前5名皆位於舊台南市，依序為中西區、東區、北區、安平區及南區。此外，近期新市區的南部科學園區有台積電進駐的題材，為提供未來工作人口的日常需求，各式生活機能也會逐漸萌芽，帶動區域發展。

台南市社區生活機能Top10。(好時價提供)

(中時新聞網)