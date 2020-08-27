曾與藝人蕭敬騰合拍公益廣告的前手球國手陳敬鎧，車禍後宣稱失明，但被保險公司查出還能應試、接飛盤，遭判1年2個月定讞，民事部分要返還3家保險公司522萬元保險金。高雄高分院27日下午針對明台產險部分再審宣判，判陳確實沒裝瞎，105萬元保險金免還，雙方均不得再上訴。

陳2009年11月24日晚間在彰化市區，騎機車與開車的施姓國小老師發生擦撞受傷。就醫後陳宣稱視力受重創，取得「重度視殘」診斷書，陸續向國泰、南山和明台三家保險公司分別請領100萬元、37萬元、105萬元理賠金，同時也向施姓教師求償千萬元。施男暗中蒐證，拍到陳丟接飛盤、教打網球、跳舞，檢舉陳裝瞎詐保。

該案經2018年高雄高分院依詐欺罪宣判1年2月定讞，民事部分判陳要歸還3家保險公司522萬元保險金。

陳委請司改會協助申請再審，其中明台產險國部分大逆轉，105萬元保險金判免還；國泰產險100萬元保險金部分已提再審；南山產險37萬元保險金部分，最高法院已撤銷發回高分院，律師表示目前正在和解中。

民間司法改革基金會專職律師李明洳表示，陳案刑事部分已提兩次再審都被駁回，預計下半年度會再提，希望朝無罪方向努力。

(中時新聞網)