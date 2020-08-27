20200827中天新聞 嚇人！ 短裙女蹲平交道 駕駛猛叭尖叫連連

七夕拿命開完笑！彰化縣花壇鄉花秀路平交道25日發生一起驚悚事件，一位穿著時尚連身短裙，腳踩高跟鞋的女子，竟無視眼前平交道警笛響起，徑自走到鐵軌上蹲下，嚇的目睹一切的汽車駕駛狂按喇叭示警，而火車通過後她便瀟灑扳起柵欄離去，留下錯愕的目擊者。

這起詭異事件發生於25日傍晚，一位民眾開車行經花秀路平交道，平交道警示燈響起，她在等待火車通過時，突然發現一位穿著連身裙打扮時尚腳踩高跟鞋女子，無視警示燈，逕自步入鐵軌，下一秒更狂妄地蹲在鐵軌上。

目睹一切的女駕駛情急便狂按汽車喇叭想示警，未料，該女子卻充耳不聞，行車紀錄器中可聽見女駕駛崩潰的大叫：「啊啊啊！」，更把車上的孩子眼睛摀起來，深怕年幼的孩子目擊血腥現場。行駛過的自強號駕駛也目睹女子的身影緊急煞車，畫面可見急煞所竄出的白煙。

令人傻眼的還在後頭，女子見火車停下後，瀟灑的扳開柵欄並踩著高跟鞋離去，氣的目睹一切的女駕駛傻眼的大喊：「蛤？？」，更破口大罵她「肖欸！」。據了解這位女性當時蹲坐在南下的軌道上，通過的自強是北上列車，但仍有撞上的可能性。

彰化火車站站長李兆平則表示，當時列車司機立即剎車並下車查看，但該民眾早已離去。而該女的行為已違反《道路交通管理處罰條例》的罰則，後續也已通報鐵路警察局，將調閱監視器逮人後釐清犯案動機並對其祭出罰則。

(中時新聞網)