韓聯社報導，據南韓中央防疫對策本部27日消息，截至當天0時，南韓較前一天0時新增441例新冠肺炎確診病例，累計達1.8706萬例。南韓單日新增病例自本月14日起連續兩周在100-300例之間徘徊，當天首超400例，創下3月7日以來的最高值。

報導說，始於首都圈教會和光化門集會的疫情持續發酵，非首都圈地區也接連出現群聚性感染，疫情恐將持續擴散。當天新增的441例中社區感染病例434例，其中首都圈313例，分別是首爾市154例，京畿道100例，仁川市59例。此外，光州市39例、忠清南道15例、江原道14例、全羅南道13例、大邱市12例，釜山市、慶尚南道各8例，大田市、慶尚北道各3例，全羅北道、蔚山市各2例，忠清北道和濟州道各1例。

具體來看，截至前一天中午，首爾「愛第一」教會相關確診病例增至933例，該教會疫情已蔓延至醫院、幼兒園等23處設施。光化門集會相關病例增至219例，參加該集會的一名確診病例曾訪問光州市一教會引發集體感染，相關病例累計39例。首爾市九老區一處公寓、衿川區一家肉類加工廠、恩平區美容院等設施也出現群聚性感染。此外，全羅南道順天市一健身中心也出現10餘例確診。

當天新增境外輸入性病例7例，其中3例在入境檢疫過程中確診，4例在入境後隔離期內確診。從來源地來看，菲律賓3例、美國2例，哈薩克、印尼各1例。

另外，當天新增1例死亡病例，累計死亡病例313例。截至當天0時，治癒並解除隔離的病例新增93例，累計1.4461萬例。正在接受治療的人數為3932例。迄今共有186.9579萬人接受病毒檢測，其中179.8832萬人呈陰性，5.2041萬人在等待結果。

另據南韓《中央日報》報導，一名專責報導南韓執政黨共同民主黨的記者26日確診新冠肺炎後，國會議事堂27日將被封鎖一天，包括共同民主黨黨首李海瓚在內的多人將自我隔離，預計這將影響到國會和執政黨的正常活動。

報導說，26日上午，確診記者採訪了在國會召開的共同民主黨最高委員會會議。李海瓚和院內代表金太年等10多名南韓執政黨領導班子出席會議。當天下午，這名記者被確診，隨後國會員工被要求提前下班，27日因國會大樓需要封鎖，將居家辦公。

(中時 )