期待Sony手機嗎？Sony手機一直以來獨有的設計語言，都格外具有風格；跟相機部門整合得越來越好的相機技術，也令人對未來的手機新品倍感期待。如果這也正巧是你的心境，不用久等，Sony Mobile已經宣布將在9月17日舉辦線上發表會，趕上下半年這一波新機發表潮，為粉絲推出最新力作！

Sony Mobile稍早前向媒體發出邀請函，確認在台灣時間9月17日（週四）下午3點將舉辦線上新品發表會。Sony Mobile指出新品將是他們「持續開拓極速領域」之作，在台灣5G已經有四家電信商開台的前提下，預期新品支援5G將是合理的期待。

綜合近期業界消息，Sony Mobile將在9月17日發表的新機，有滿高的可能性是Xperia 5 II，也就是2019年Sony Xperia 5的接班人。根據爆料達人 Evan Blass分享的新機渲染圖，很可能Xperia 5 II將搭載前一後三的鏡頭，搭配6.1吋、比例21:9的OLED螢幕，外型上跟今年已上市的Xperia 1 II將會更接近。值得矚目的一項改變是，Xperia 5 II 預計將會讓3.5mm耳機孔重新回歸，這或許將滿足不少喜愛聆聽音樂的Sony粉絲的期待。

爆料達人 @evleaks 分享了Xperia 5 II的圖片，成為贊助者才能觀看。（摘自Twitter）

9月17日的線上發表會將會選在Sony Mobile官方YouTube頻道進行直播，當天下午3點呼朋引伴一起線上直擊最新Sony Mobile新機吧！

(科技)