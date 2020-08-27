嘉義市身障團體行銷多樣中秋禮盒，市長黃敏惠（右四）、福添福基金會董事長陳素月（右三）揪團訂購。（廖素慧攝）

今年疫情影響身障團體的捐款減少，嘉義市再耕園咖啡庇護工場、嘉愛啟智發展中心及腦性麻痺協會，27日在嘉義市政府聯合促銷中秋愛心伴手禮盒，預購可享早鳥優惠價，市長黃敏惠號召機關團體及公司行號訂購衝破2500盒。

黃敏惠表示，身心障礙團體製作優質的中秋禮盒，每一個禮盒都是由身心障礙朋友努力、用心製作的養生健康食品，自用送禮兩相宜，市府提供平台讓讓大家選購，好逛又好買，感謝許多社團加入，即使有疫情，但擋不住嘉義人的有情有義，用熱情及愛心力挺身障團體。

再耕園推出蛋黃酥、芋頭酥、金薯酥與白芋酥等4種口味的禮盒，金薯酥用地瓜餡，拌入2種起司，綿密的地瓜與起司的奶香融合得恰好處，還有餅乾禮盒、咖啡搭配月餅的禮盒，9月20日前預購95折優惠，另有滿額購的優惠方案。

嘉愛啟智發展中心的「嘉愛手工蛋捲」已打響知名度，用雞蛋、麵粉、砂糖及植物油等原料製作，不用添加物，堅持以0.12mm的厚度表現蛋捲厚實口感，以200度的烘焙飄溢雞蛋及麵粉的香氣。

(中時 )