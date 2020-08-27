新冠肺炎(COVID-19)疫情持續於世界各地延燒，防疫相關產品之需求持續攀升。為向中美洲邦交國引介臺灣醫療防疫用品，持續協助我國業者拓銷中美洲友邦市場，外貿協會受外交部委託於今(27)日辦理「防疫產品發表記者會」，向尼加拉瓜、瓜地馬拉與宏都拉斯廠商及媒體等，介紹我國優質防疫產品，提高廠商於當地市場曝光度，協助我業者爭取商機，促進與中美洲友邦經貿合作。

活動由外交部國經司司長蔡允中及貿協秘書長葉明水共同主持，參與發表會的三國友邦國亦格外重視，不僅三國駐臺大使親自出席活動，三國大使特別於致詞時感謝臺灣，在防疫期間對提供的協助與經驗分享，並結合廠商優良防疫產品，協助各國共同對抗疫情。

蔡允中表示，臺灣在疫情期間集結國家隊力量，迅速組裝92條醫用口罩生產線，在確保臺灣的醫護人員需求無虞後，提供予各國第一線醫護人員個人防護裝備及防疫物資，獲得國際的肯定。

葉明水致詞表示，貿協整合臺灣各項優勢，成立線上「防疫國家館」，透過一站式的服務，宣傳臺灣與全球一同抗疫。

本次發表會共邀請5家優質我國廠商，包括磐儀科技、金萬林企業、德瑞格、鼎眾及易廷企業，展示醫療防護口罩、防護及隔離衣、滅菌產品、檢測試劑、體溫監控等防疫相關解決方案，參加本次發表會的廠商，皆有出口能量。此外，9月1日將透過線上視訊會議，預計吸引來自瓜、尼、宏等中美洲地區60家買主及媒體線上收看，我國業者也將在線上回答問題，爭取防疫商機。

目前全球防疫相關產品炙手可熱，貿協打鐵趁熱，持續把我國防疫及醫材相關產品推廣到海外市場，透過成立線上防疫國家館，結合逾2000家防疫廠商及20所醫療機構及專家，並在臺灣經貿網設置防疫專區。

(時報資訊)