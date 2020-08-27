燁輝(2023)今日舉行法說會，對於國內台商回流建廠，以及政府推動再生能源政策帶動鋼材需求較為樂觀，公司也已建立光輝綠能大聯盟團隊，並成功開發電廠系統太陽能支架產品，搶攻太陽能光電商機。

上半年受疫情影響、鋼價下滑，燁輝上半年合併營收253.65億元，年減15.7%；上半年毛利率6.7%，比去年同期之4.73%逆增近2個百分點；本業小賺，上半年營業淨利7585萬元；但因業外轉投資事業表現不佳，整體業外淨損擴大至12億元；上半年淨損歸屬於母公司業主8.41億元，每股淨損0.44元。

燁輝看國內環境相對較好，主要因台商回流建廠鋼材及產品原料需求增加、政府立法推動再生能源政策，以及前瞻計畫啟動刺激內需。

燁輝已組成光輝綠能大聯盟，搶攻綠能商機。燁輝成功開發烤漆鋼板；因應太陽能光電支架系統，目前與客戶完成「光支彩」之彩鋼支架開發，可運用屋頂、地面及農漁型光電案場。隨著國產國造及適材適用之原則，結合產官學為再生能源產業提供鍍面及彩塗產品，投入未來光電相關建設，搶攻包括太陽能、屋頂種電、風電相關設備維修廠房等商機。

另外，受今年疫情影響，健康訴求之建材受到重視，以及無塵室之需求大幅提升；燁輝開發出高效抗菌環保鍍面風管、高效抗菌環保烤漆隔間板，以及第二代高效型抗菌環保鍍面、烤漆鋼板等產品。

燁輝看國際環境較為保守，主要是中美貿易摩擦、新冠疫情之衝擊，以及關稅及國際貿易障礙。預期大陸市場鋼價仍有撐，主要因中國大陸持續寬鬆貨幣策略，以及洪水預計帶動內需市場、基建持續投資，市場預期下半年大陸將穩定亞洲鋼價。惟中國大陸粗鋼產能持續增加，日產能達到近300萬噸。對於後勢價格能否持續撐盤有待觀察。

針對持股100%的高雄義享天地開發案方面，也有最新進展。義享天地A館開發案將興建地下6層、地上31層，總樓地板面積約77,000坪的大型精品購物中心，以及加盟萬豪國際集團，合作經營高雄萬豪國際觀光酒店，預定2020年第四季試營運。

(時報資訊)