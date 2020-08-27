元太(8069)今天召開線上法說會，該公司今年上半年繳出不錯成績，但上半年電子書閱讀器產品衰退，第3季進入傳統旺季，閱讀器產品出貨增加，電子紙貨架標籤(ESL)出貨不差，經營階層認為，下半年營運將優於上半年。

元太第2季營收37.31億元，季增28％，年增5％，毛利率42.4％，稅後淨利9.76億元，季增24％，年增10％，每股盈餘0.85元；累計上半年營收66.53億元，年增2％，毛利率44.1％，稅後淨利17.63億元，年增33％，每股盈餘1.55元。上半年除了營收、營業利益及淨利均成長，營業利益已達2019年全年76％、淨利已達成2019年全年57％，其中，第2季的營業利益、淨利及每股稅後盈餘皆創下9年來第2季新高，在疫情中逆勢成長。

彩色印刷電子紙(Kaleido)自今年初上市以來，品牌客戶的彩色電子書閱讀器及彩色電子紙手機陸續上市，彩色電子紙的市場需求依然強勁。除此之外，公司亦持續研發新科技，可折疊式產品概念機已具初步研發成果，可解決市面同質產品在折疊時產生皺折問題，也整合觸控及前光方案，以提升產品之實用性。而新一代先進彩色電子紙(ACeP 2)技術亦持續精進，在翻頁速度上有明顯的提升，已接近黑白電子紙的換頁速度。

為擴大電子紙產業生態圈以發展更多元的電子紙應用，元太除了已與群創(3481)合作成為先進彩色電子紙生態圈夥伴，由群創建構大尺寸全彩色電子紙看板予市場之外，公司與維信諾全資子公司義烏清越光電也合作製造電子紙標籤模組，讓電子紙標籤推展及多樣化更進一步。同時，TCL華星光電亦成為元太大尺寸玻璃基板供應夥伴，於G8.5 TFT世代廠成功開發用於大尺寸電子紙看板的背板，未來雙方也將有機會合作開發更大尺寸的電子紙面板產品。

展望第3季，進入傳統旺季，電子書閱讀器銷售可望回溫，電子紙貨架標籤因為疫情關係，接受度還會再提升，目前在通路的滲透率約4％，下半年導入仍然強勁。

彩色印刷電子紙第一個產品6吋電子書客戶反映良好，未來希望有更大尺寸，在切入教育市場有所幫助，元太將以模組廠擴充彩色印刷電子紙產線。另外，新竹廠過去是2.5代產線，目前改做電子紙材料工廠，除了因應電子紙貨架標籤需求外，也提供先進彩色電子紙所需產能。

(時報資訊)