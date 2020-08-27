詮欣(6205)深耕車用、工控及5G網通市場多年，開始進入收割，其中車用產品從影音娛樂正式跨入車載鏡頭及感測相關ADAS系統，預計第4季起出貨逐步放量，網通相關高頻類連接器亦搭上5G基礎建設需求，加上今年出貨表現亮眼的工控產品，詮欣董事長吳連溪表示，公司營運谷底已過，9月起將進入新成長期，明年業績將優於今年，公司目標是2022年到2023年車用產品佔比達30%。

詮欣自2008年啟動轉型，跨入車用連接器、工業控制及網通等高技術門檻領域，原本車用產品在2018年已見到開發成果，可望自2019年放量，未料中美貿易戰及新冠肺炎疫情重創全球車市，拖慢了車廠的進度，不過詮欣蹲低踏實耕耘，持續擴大車用產品線，從原有的車用影音娛樂擴大至車載鏡頭、環車影像、雷達及光達感測，防疲勞駕駛等ADAS，並由Teir 2廠供應商升格為Tier 1廠供應商，新產品預計今年第4季開始放量出貨，成為2021年到2023年公司營運成長的重要推手。

受到新冠肺炎疫情影響，今年車用產品佔詮欣營收比重下滑至10%以下，不過隨著車用新產品開始出貨，詮欣預估，2022年到2023年公司車用產品可望進入營收大爆發，公司目標是屆時車用產品佔比達30%。

除車用產品佈局發酵，詮欣開發兩年多的網通高頻連接器亦搭上5G成長列車，無論是伺服器、交換機的網卡及晶片連接器、資料料庫中心或是儲存裝置都有新訂單到手，今年網通產品佔比約5%，預估明年佔比將拉升到10%到20%，成為明年業績成長另一個動能。

至於工控產品，受惠疫情加速客戶導入自動化，機器人手臂等出貨暢旺，成為詮欣今年業績最大的支柱，前7月工控產品佔營收比重由2019年的34%拉高至50%，由於客戶新機種詮欣都有拿到，詮欣預期，明年工控產品可望維持成長態勢。

隨著產品佈局發酵，詮欣第2季稅後盈餘躍升至5896萬元，年成長2.39倍，單季每股盈餘達0.83元，上半年每股盈餘為1.07元。

儘管8月因客戶拉貨趨緩營收將下滑，但新產品可望自9月開始出貨，詮欣表示，9月起公司業績將進入新成長期，樂觀看待明年業績，明年業績可望比今年好；法人預估，詮欣明年營收可望較今年成長30%，獲利可望隨營收放大明顯成長。

為因應客戶訂單需求，詮欣也擴大資本支出，今年前7月資本支出達4000多萬元，預估今年資本支出將較去年增加60%到70%。

(時報資訊)