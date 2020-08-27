安心旅遊國旅補助可能提前結束，中華民國旅行公會全國聯合會、旅遊業品質保障協會等公協會今舉辦記者會，呼籲政府重視問題，若補助貿然喊停，不只旅遊業無法生活，面對後續接踵而來的旅遊消費糾紛，旅行社絕無法承受這種打擊，全台旅行社恐島上百家。

政府推出的安心國旅補助，預計從7月1日推到10月31日，團體旅遊每團上限補3萬元，自由行每房補助1000元、離島可加碼1次，但暑期國旅大爆發已讓第一批經費見底，追加預算沒有下聞，交通部觀光局規劃最糟的狀況是活動提前喊卡，消息一出引起業界不滿。

旅行公會全聯會理事長蕭博仁指出，國內約有4000家旅行社，其中3000家是做入出國旅遊，如今入出國沒有辦法恢復，旅遊業生存空間越來越小，政府6月11日宣布了安心旅遊方案，對旅遊業是一大利多，社會迴響也很熱烈，目前約有400萬人次申請，團客方面預估會有10萬團，暑假已出發了一半，剩下5萬團預計9、10月上路，如果安心旅遊無法持續，那會產生很大的旅遊糾紛，對旅遊業是雪上加霜。

蕭博仁說，旅遊業從紓困1.0到3.0，都是靠政府補助硬撐，業者答應不裁員、不減薪、不留職停薪，盡量減少勞工失業問題，但其實很多人是撐不下去的，3000家旅行社現在能做的就是國旅，但國旅本身市場空間就不大，若政府貿然的停止安心旅遊，不只旅遊業無法生活，面對後續接踵而來的旅遊消費糾紛，旅行社絕對無法承受這種打擊，以5萬團、每團訂金2萬元計算，總損失就是10億起跳。

蕭博仁指出，行政院長說錢要花在刀口上，但現在在刀口上的，大概就是航空業、旅行業以及機場相關商店，很多旅行社都是靠紓困向銀行借錢，來付給航空公司、飯店訂。他強調，當初是政府掛保證補助可以做到10月，許多人才把團客延到9、10月做分流，希望政府信守承諾做到10月底，讓旅行業無後顧之憂，否則會有數百家旅行社因此倒閉。

品保協會理事長許禓哲也表示，從今年初不能出團到6月底，已接到2000多件消費糾紛，以往一年才1000多件，如果安心旅遊不能繼續，這糾紛肯定會持續擴大，造成消費者不滿、旅行社壓力增加，呼籲行政院、總統府聽進業界心聲，把政策完整走完。

(中時 )