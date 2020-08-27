隨著中共解放軍在台海周邊連續舉行實彈演習，並派遣軍機進入台灣防空識別區，越過台海中線次數愈加頻繁，台海是否發生軍事衝突與美國是否協防台灣，引發許多討論。美國前國防部助理部長薛瑞福(Randall Schriver)對此表示，過去許多實例都已證明，如果認定美國不會為台灣而戰，「將是一場豪賭」。

薛瑞福曾於小布希時期擔任美國國務院幕僚長及亞太副助理國務卿，並在川普政府擔任過國防部主管印太安全事務的助理部長，目前是2049計劃研究所主席。他近日在美國喬治梅森大學國家安全研究所一場網路對談中，針對近來中國大陸對台灣越加強硬的表態和作為做出上述表示。

《美國之音》引述薛瑞福的話說，由於大陸對台灣的威脅日增，美國保持警戒非常重要，同時也要通過落實《台灣關係法》，這也是川普政府正在做的，包括增加軍售、更多對台灣政治支援的信號，例如最近衛生部長阿札爾的訪問。

在這場關於印太地區地緣政治競爭的討論中，與薛瑞福對談的美國網路媒體AXIOS的中國報導記者貝書穎(Bethany Allen-Ebrahimian)問到，美國自己政治分歧多，多年來人們已經為在中東和其他地區的戰事感到疲乏，因此有些看法認為美國人「不會把自己的子女派出去送死」，更不會為一個小島或大島，甚至於是離美國很近的一個民主島嶼而戰。在貝書穎看來，北京似乎已經這麼認定。

薛瑞福答道，他認為這種看法會是「一場豪賭」(a huge gamble)。他說，美國經常被形容為一個「不情願的戰士」(reluctant warrior)，寧可選擇避免戰鬥。以他作為一個美台關係堅定支持者來說，如果能避免的話，當然不會願意看到這個地方發生戰爭。「但這也是為什麼威懾力量是這個方程式的重要部分，我們要中國人想的是：今天不行、明天不行、下個星期不行、明年也不行，因為他們將會難以實現他們的目標。」

薛瑞福說，過去每一次台海危機都有美國某種程度涉入，在某些例子裡美國甚至派遣第7艦隊穿過台灣海峽，而且在台灣離島發生危機時，美國也曾經對台灣提供支援，美國在台協會台北辦事處處長酈英傑(Brent Christensen) 前幾天才和台灣總統蔡英文一同在金門紀念1958年發生的第2次台海危機。

他還表示，1996年美國也曾派遣2艘航母戰鬥群到該地區，如果把所有賭注押在美國不會涉入，那將是非常冒險的豪賭。「由於美國與台灣的歷史性關係，我認為那不是他們應該做的。」

除了美國涉入台海衝突的可能性不能排除外，薛瑞福也對解放軍是否有能力跨海作戰表示質疑。他說，台灣有地理上的防衛優勢，80海里寬的台灣海峽與地形，在沒有任何武器之下都已經是台灣獨具的天然屏障，無論以何種方式對台灣發動攻擊，最終都必須有地面部隊奪取並佔領陣地以宣示主權，中共的軍力投送能力基本上以發射導彈、製造大量破壞為前提，但最後他們仍然必須把成千上萬的部隊運送過台灣海峽才能贏得戰爭，「那將是高度令人質疑的事情」。

薛瑞福還指出，台灣正在做的防衛投資包括海岸防衛、導彈系統、短程可移動地對空導彈，這些與中國大陸必須投入的戰略投送能力開支相比都是相對廉價的投資，所以他認為台灣其實非常具有可防禦性，只要有適當的軍備，但美國也需要給予強力的支援。

(中時新聞網)