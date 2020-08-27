一名林姓護理系男學生，去年11月在台南市一間酒吧，與友人徹夜慶生飲酒，清晨6時許騎機車返家，與另台機車發生車禍，導致對方騎士送醫不治，林男也重傷送醫。經抽血檢驗酒精濃度超標，他也認罪，但台南地院法官認不符自首或緩刑條件，依不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪，判林男3年2月徒刑，可上訴。

根據判決書，林男去年11月1日凌晨2時10分許至6時，在南市一間酒吧與友人慶生，期間喝了調酒3至4杯，血液中酒精濃度達百分之0.05以上，已達不能安全駕駛動力交通工具之程度。

然他於6時40分仍選擇酒後騎機車上路，上午7時5分，與王姓男子騎乘機車碰撞，王男頭部撞挫傷併顱骨骨折、顱內出血等重傷，經送往奇美醫院急救後仍宣告不治。林則頭部外傷併腦震盪、鼻骨骨折等，失去意識，送往衛福部台南醫院急救，員警據報前往現場處理，對林抽血檢驗，測得其血液中酒精濃度達百分0.161超標。

案經鑑定，認林貿然酒後騎車行駛在道路上，且因酒後注意能力降低，疏未注意車前狀況，並隨時採取必要安全措施，因而不慎撞擊王，致傷重不治。林坦承犯行，辯護人表示，林是護理科學生，平時在速食店及超商打工，案發當日是因朋友慶生而喝了幾杯調酒，不勝酒力致發生這起車禍，情堪憫恕，請求法官酌減其刑，且給予緩刑機會。

但合議庭認為，員警依現場車禍跡證已可合理懷疑現場受傷林是騎車肇事者，不符自首；林身為護理系學生，理應更知悉酒精對於身體的影響，卻與友人徹夜飲酒慶生，血液中酒精濃度超標，仍不顧念自身及用路人的生命及身體安危，輕率騎車上路，以致發生車禍，除使被害人因而死亡外，也使家屬痛失親人，頓失家中依靠，所為很不應該。

最後判處林男3年2月徒刑，也不符緩刑條件，可上訴。

★中時新聞網關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時新聞網關心您：開車不喝酒、喝酒不開車！

(中時新聞網)