桃林鐵路鐵馬道為了禁止機車進入，到處放滿路阻、花台、鐵柱，身障者也被拒於路外。(黃婉如提供／蔡依珍桃園傳真)

桃林鐵路鐵馬道為了禁止機車進入，到處放滿路阻、花台、鐵柱，身障者也被拒於路外。(黃婉如提供／蔡依珍桃園傳真)

工務局傍晚已全面移除。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

工務局傍晚已全面移除。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

工務局傍晚已全面移除。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

桃林鐵路鐵馬道上周才風光啟用，但議員卻發現對身障者非常不友善，為了禁止機車進入，到處放滿路阻、花台、鐵柱，上頭高掛禁行機車、禁菸等標誌，遭諷：「乾脆寫上禁行身障者好了！」工務局傍晚已全面移除，未來將以科技執法取締，打造有愛無礙環境。

議員黃婉如說，桃市府將2012年停駛的桃林鐵路，打造成全長約10.3公里的桃林鐵馬道，其中第二階段大坑路至南山路的自行車道和人行步道，21日才風光啟用，但議員黃婉如卻接獲身障團體投訴，前年先通車的山鶯路至成功路段，沿線設滿路阻，有花台、大盆栽，還有比人高的鐵柱，為了阻擋機車，卻連輪椅族也一併遭殃進不去，痛斥「專業的傲慢」，跟中央政策友善政策背道而馳，帶頭欺侮身障者。

「再加一個身障者請改道好了！」黃婉如說，花台和鐵柱上貼滿禁止符號，要求移除捷工局、龜山區公所和工務局還互踢皮球，完全不顧身障者行的權益，要求2天內搬離改善，工務局一度「討價還價」喊要1個月，讓黃斥：「有錢買石墩、花台，沒錢恢復原狀！」還嗆聲：「要等我落選才完成嗎？」堅持立刻執行。

議員牛煦庭則認為，龜山好不容易盼到綠廊道，孰料竟遭沒公德心的用路人當便道，機車騎上人行道引發路人安全疑慮，直言2年前就建議以「科技執法」解決，但市府卻當耳邊風，點名應該全桃園一體適用，修訂公園管理自治條例，不要出現腳踏車進公園罰1200元、機車進公園只罰600元的怪現象，也呼籲加快腳步，不要半年後又沒下文。

副市長李憲明緩頰稱不該為禁機車而阻礙身障者，捷工局也喊冤，稱當初完工時都符合內政部營建署都市人本交通道路規畫設計手冊的規定，方便身障者通行，才交接給公所代管。

工務局長賴宇亭坦言民眾公德心不足，是地方為防止汽機車闖入、讓行人安全才設置，傍晚已全數將花盆移除，明年養工處將接管，會積極推動科技執法，機車違規騎上人行道就依道路交通管理條例開罰600元至1800元。

(中時 )