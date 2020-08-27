網友問怎麼撐香港？ 陳其邁：現在在防災 17:032020/08/27 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市長陳其邁（前右二）27日到梓官區農會視察冷凍倉儲設備。（林瑞益攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長陳其邁（前右二）27日到梓官區農會視察蔬菜集貨場，與民眾互動。（林瑞益攝） 高雄市長陳其邁27日下午冒雨到梓官區農會視察蔬菜集貨場，對於網友酸他近來在雨中視察都不撐傘，怎麼撐香港？陳其邁表示，現在在防災，就回答防災的問題。至於台北市長柯文哲的批評，他也沒有正面回應。 至於台北市長柯文哲批評，去坐高雄公車都是傻瓜。陳其邁說，高雄市的土地面積是2900平方公里，是台北的11倍大，每一個縣市的問題都不太一樣，歡迎柯市長多到高雄走走，了解高雄碰到的問題。 陳其邁指出，對於高雄的交通問題，城鄉有不同的解決策略，像是智慧交通，讓公車更有效率。 (中時 ) #高雄 #陳其邁 #柯文哲 #香港 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台北榮登50大城市後他問還有哪些缺點 網回覆：這3點真的不行 14:592020/08/27 生活 強降雨是否停止上班課 黃偉哲：未來會與高屏密切聯繫 12:312020/08/27 政治 市議員李中批觀旅局要資料不給 林筱琪：無不提供資料的問題 13:132020/08/27 寶島 不清楚捷克團行程？外交部打臉黃珊珊 12:442020/08/27 政治 高雄淹水引韓國瑜「清水溝」政績爭論 陳其邁神色微變畫面曝光 10:592020/08/27 政治 大雨成災處處慘況 韓粉哭了：現在才知沒韓國瑜高雄失去甚麼 09:532020/08/27 政治 《經濟》關切南部豪雨 蘇貞昌：靈活應變予以協助 08:012020/08/27 財經 人民日報海外版批民進黨：視陸資為洪水猛獸 其心可誅 08:542020/08/27 兩岸 爭前瞻預算？鄭文燦：和立委關係良好，有沒有請客沒關係！ 14:342020/08/27 政治 民眾黨慘賠千萬保證金 柯檢討：網紅政治明星只有1、2個 11:412020/08/27 政治 政治熱門新聞 韓國瑜不在高雄就變了？一張淹水圖韓粉全驚呆 高市府回應了 - 政治 影》高雄淹大水 60秒震撼影片曝光 在地人喊5字 - 政治 18萬國軍能擊敗300萬解放軍？蔡正元一算大驚：這些人慘了 - 政治 大雨成災處處慘況 韓粉哭了：現在才知沒韓國瑜高雄失去甚麼 - 政治 高雄淹水到底多嚴重？在地運將驚吐這一句 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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