高雄市長陳其邁（前右二）27日到梓官區農會視察蔬菜集貨場，與民眾互動。（林瑞益攝）

高雄市長陳其邁27日下午冒雨到梓官區農會視察蔬菜集貨場，對於網友酸他近來在雨中視察都不撐傘，怎麼撐香港？陳其邁表示，現在在防災，就回答防災的問題。至於台北市長柯文哲的批評，他也沒有正面回應。

至於台北市長柯文哲批評，去坐高雄公車都是傻瓜。陳其邁說，高雄市的土地面積是2900平方公里，是台北的11倍大，每一個縣市的問題都不太一樣，歡迎柯市長多到高雄走走，了解高雄碰到的問題。

陳其邁指出，對於高雄的交通問題，城鄉有不同的解決策略，像是智慧交通，讓公車更有效率。

(中時 )