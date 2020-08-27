颱風巴威雖然早已遠離台灣，但卻帶來強烈西南風，全台灣今（27）日下起暴雨，而水利署稍早針對宜蘭多個地區發布一級淹水警戒，當地網友也上臉書社團貼出各個路段的淹水慘況，有網友就諷刺，「不知道的人還以為我們在海上」。

不少宜蘭當地網友紛紛在臉書社團《宜蘭知識+》上分享照片，從網友貼出的照片可以看到，宜蘭市復興路2段淹水非常嚴重，照片中水已經淹到半個輪胎高，轎車經過後掀起巨大浪花，其他網友則PO出宜蘭市神農路上影片，可以見到髒水已經淹進室內，他大嘆，「開店8年第一次淹起來」。

另外，有網友分享自己店內淹進的髒水已達半個小腿的高度，不少網友看到後都抱怨，「第一次看到誇張的雨」、「雨好大.伴隨著落雷好可怕喔」、「太扯」。

水淹入店內。（臉書社團《宜蘭知識+》）

今全台受到西南風帶來的水氣影響，各地都下起大雨，氣象局稍早於13時針對18縣市發布豪大雨特報，台北市、新北市、基隆市、台南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨發生的機率；宜蘭、彰化以南至嘉義地區及各地山區有局部大雨發生的機率。

(中時新聞網)