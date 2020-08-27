倫元投顧分析師陳學進表示，台股27日震盪走低，終場下跌35.98點，跌幅0.28％，收在12,797.31點；反觀櫃買指數震盪收紅，終場走揚0.18點，漲幅0.11％，以165.81點作收；三大法人方面，外資轉賣77.47億元，投信續買5.48億元，自營商續賣9.01億元，惟外資法人於台指期加碼200口多單，累計淨多單部位為31,678口，心態呈現謹慎中性偏多。

雖然加權指數於12,144點至歷史高點13,031點已盤整長達23個交易日，但仍維持多頭趨勢向上。以線型架構觀察，27日進入季線翻揚第58天，季線乃代表中期趨勢向上方向，若季線持續震盪走揚，代表後市行情偏多看法無須改變。

此外，就過往歷史經驗，隨資金大行情的展開，在成交量暴增至3千多億元後，往往波段高點離年線的正乖離率要達到30％左右，多頭行情才會結束。但這次大盤高點13,031點離年線正乖離率不過16.8％，顯示後市上檔仍有表現空間。

個股方面，本周納入投資組合的圓展，受惠遠距商機加持，自結7月每股大賺1.53元，營運看俏，27日股價持續上漲續創新高，不過成交量放大後，短線恐有震盪疑慮，現階段不建議過度追價。

類股方面，除權王台積電持續穩步上漲外，包括僑威、宣德、群創、誠美材及部份生技股27日表現相對強勢，反觀聯發科、聯詠、驊訊、安力-KY、廣錠，股價表現疲弱。在行情震盪的過程中，部分漲多個股往往出現拉回洗盤，低基期個股則有輪動補漲機會，因此操作宜採取「買黑不買紅、低接不追高」之策略。

(工商 )