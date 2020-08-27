綜藝天后小S日前在網曬練舞照，身穿低胸背心和熱褲的她，酥胸和美腿全都露，不少網友都敲碗跟小S要跳舞影片，而小S就在稍早曬跳高跟舞影片，短短16秒中她扭腰甩臀，舞技大爆發。

小S雖然貴為綜藝天后，不過她仍樂於分享生活日常。（圖／本報系資料照片）

小S今（27日）下午在網曬跳高跟舞影片，她身穿無袖貼身黑衣、短褲，腳踩高跟鞋，好身材全都露，小S跟著節奏甩手、扭腰抖臀，短短16秒影片舞技大爆發，妙曼舞姿讓她火辣指數爆表，影片獲得不少好評。

42歲小S舞姿超火辣，引發網狂讚，還有人敲碗直呼：「這身材 真想看完整版的」，小S則要粉絲有耐心「慢慢來，太難」，不過卻有人留言「為什麼S跳舞動作幅度都很小 是不是太在意別人了」，還釣出小S回應：「這種舞就是要有放有收，一直放反而不好看！收比放更難練」，甚至有人問「真的好奇腰不痛嗎」，小S也大方回覆：「其實還真的閃到了一下」。

其實小S日前曬練舞照就露出好身材，當時辣穿低胸背心和真理褲的她，一個蹲地暖身動作，讓小S有料酥胸若隱若現，一雙美腿也現形，好身材超不科學。

(中時新聞網)