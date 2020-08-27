富邦悍將上半季以墊底收場，下半季重振旗鼓，戰績衝高，目前僅次統一獅位居排名第2，而球隊顧問陳金鋒認為球隊狀況本來就有起伏，今日擔任印地安重機一日店長活動，他說雖然球隊上半季表現不佳，但調整過後一定會有收穫，現在大家的目標是一致的，就是要拿總冠軍。

陳金鋒退休後目前在富邦悍將擔任顧問一職，不過富邦隊史尚未打過總冠軍賽，今年找來洪一中擔任總教練，上半季卻以23勝37敗墊底，下半季打出新風貌，在簽下前旅美選手張進德、更換打擊教練羅根之後，戰績往上衝，目前11勝10敗，戰績與龍頭統一獅僅有1.5場勝差。

陳金鋒被問到此事時說，「球隊本來就有上上下下、高高低低，上半季雖表現不好，但過程中一直調整，也會呈現更正面的東西，上、下半季會有調整比較不好的時候，重新開始，大家目標一致。」

雖然已經卸下球員身分，不過陳金鋒為了公益還是不遺餘力，雖然過去沒接觸過重機，但他將與印地安重機合作舉辦「公益棒球日」，9月27日前往宜蘭大同國小棒球隊，幫助小朋友實現夢想，印地安重機的騎士們也將共襄盛舉，為台灣國球盡一份心力。

此外，陳金鋒是台灣旅美第一人，現在有越來越多小將跟隨他的步伐挑戰旅外，陳金鋒也給予鼓勵，「人生就是在挑戰，喜歡棒球追求夢想，就算結果不知道，但有機會去挑戰，就努力去做，不去想後果，追求想追求的目標，能不能達成都是過程，最重要的是堅持到底。」

(中時 )