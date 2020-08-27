「2020台灣室內設計材料大展」，於今天至30日在南港展覽館登場。宏碁(2353)和衛浴龍頭和成(1810)集團旗下智慧科技公司歐加智能聯手出擊，以強大的智能心臟E-BOX為主軸，結合宏碁(Acer)智能安防系統進行人臉辨識，再搭配Air Monitor Pro空氣品質偵測器，為「空間」注入健康與智慧兩大特色，並提供客戶多場景應用服務！宏碁創新產品經理劉仲虎表示，宏碁負責AI影像目前約有20人，宏碁配置相當重的資源在AI影像識別技術。宏碁創新產品部門是在2018年正式成軍，在各項產品開發和應用技術非常超前，可以驕傲的說，目前在台灣沒有競爭對手，宏碁創新產品強調的是向外整合性的應用，是屬於鑑隊、是國家隊而不是單體。

宏碁AI團隊規模上看百人，採任務編組方式執行專案，今年開始積極與各產業洽談合作。宏碁AI影像辨識引擎由宏碁團隊100%在台研發，以深度學習的影像分析作為技術核心，在國際臉部辨識資料庫LFW(Labeled Faces in the Wild)具有99.7%的準確率，可偵測性別、年紀及7種情緒。主要應用包括移動式感溫報到系統、安防系統、數位廣告投放系統及書籍借閱系統等。

歐加智能強大的智能心臟E-BOX創造的開放性系統能夠對接傳統家電，並將其整合進三大生態系統(Apple HomeKit、Google Home、Amazon Alexza)之中，讓使用者玩轉三大生態系的聲控體驗，並體驗專屬的智慧沐浴、智慧家務、智慧節能等智慧生活全方面應用。運用「智能小精靈」提供的全新智能解決方案，讓「智慧守護者」站在家的最前線，使用者在家即能享有健康、舒適、安心的智慧空間。而宏碁提供感測器和影像識別技術的技術。

劉仲虎表示，宏碁&歐加智能新生活的項目包括五大智慧場域：智慧校園、智慧零售、智慧居家、智慧展館及智慧院區等。而宏碁的四大智能服務方項則有：一、AI智能移動式溫感報到系統。二、AI智能安防系統。三、AI智能精準投放系統。四、AI智能借閱系統等。

(時報資訊)