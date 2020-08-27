國發會公布，109年7月景氣對策信號綜合判斷分數為21分，較6月增加2分，燈號為連續第5個月呈現象徵景氣趨弱之黃藍燈；但領先指標連續4個月上升，反映疫情衝擊影響持續減弱。

國發會公布，景氣對策分數7月增2分至21分，燈號續呈黃藍燈。9項構成項目中，股價指數、機械及電機設備進口值皆由綠燈轉呈黃紅燈，分數增加1分；製造業營業氣候測驗點由藍燈轉呈黃藍燈，分數增加1分，其餘5項燈號不變。

另外，領先指標不含趨勢指數為102.39，較6月上升1.23%。同時指標不含趨勢指數為98.79，較上月下降0.10%；景氣同時指標持續下跌，惟跌幅持續縮小。

國發會表示，由於國內防疫得宜，加以振興三倍券加持，國人之消費意願大增，帶動7月零售及餐飲業表現均較上月改善；同時，疫情改變生活模式使資通與視聽產品需求續強，且積體電路外銷活絡，7月以美元計價之出口擺脫連續4個月負成長，轉呈正成長；加上國內電子供應鏈廠商表現亮眼，激勵股市上揚；然而國外疫情依然嚴峻，仍須密切關注後續發展。

展望未來，國發會指出，由於全球新冠疫情未歇，加以主要國家貿易及科技衝突持續升高，恐制約國際經濟復甦步調與力道，不利我國經貿成長。

惟隨國內半導體之高階產能陸續開出，以及廠商在臺擴產效益延續，且遠距商機、5G通訊等新興應用需求持續，有助維繫出口動能。此外，政府持續推出刺激消費、帶動國旅等振興措施，並加速公共建設，國內消費及投資動能可望延續。

考量全球經濟展望仍不明朗，政府已編具紓困振興特別預算第2次追加預算，以協助艱困產業及受影響勞工度過疫情衝擊，並確保經濟情勢穩定。

(時報資訊)