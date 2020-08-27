刑事局南部打擊犯罪中心破獲「保險黃牛」勾結中醫診所，詐領保險金及醫療費。（南打提供／柯宗緯高雄傳真）

刑事局南部打擊犯罪中心破獲「保險黃牛」勾結中醫診所，詐領保險金及醫療費，黃牛向民眾招攬投保，再到特定診所以「自摔意外」取得診斷書申請理賠，25家保險公司受害，被詐保近千萬，警方逮補馮姓等3名保險黃牛及陳姓中醫師，另有50名看診共犯。

這起事件會爆發起因是，去年多家保險業者不約而同發現，有投保人自摔意外，在高雄這家中醫診所看診數10次，主述自摔意外傷害，要求開立不確實的診斷證明書，再向保險公司申請理賠，項目皆為輕傷高額自費類型。

檢警去年11月據報展開追查，查出55歲馮女、65歲吳男、32歲楊女經常在這家中醫診所徘徊，招攬缺錢民眾，聲稱代辦保險，再一起「合作」投保，詐領高額理賠金及醫療費，推估不法詐領近千萬保險金，投保人、黃牛以7、3拆帳。

另外，該中醫診所陳姓醫師也利用被保險人不實門診紀錄，向健保署詐領健保醫療費80餘萬點，檢警查扣犯罪所得贓款外，並執行法院裁定扣押醫師不法所得200萬元，全案依詐欺、偽造文書等罪嫌，移送雄檢偵辦。

(中時 )