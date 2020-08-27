去年紐西蘭基督城清真寺發生屠殺慘案，造成51名穆斯林罹難，法院今天判處凶手塔倫終身監禁且不得假釋。

29歲的澳洲籍男子塔倫坦承2019年在基督城兩間清真寺開槍謀殺51人，甚至開臉書（Facebook）直播，他犯下40項謀殺未遂和1項恐怖行為罪名。

高等法院法官曼德爾宣判時說：「你所犯下的罪，無論如何，是如此的邪惡，即使將你拘禁到死，仍將不足（構成對你的）懲罰和譴責。」「據我所知，對於死於你手的受害者，你毫無憐憫之心。」

(中時 )