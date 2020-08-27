紐西蘭清真寺屠殺案 凶手判無期徒刑且不得假釋 17:112020/08/27 中時 諶悠文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 紐西蘭清真寺屠殺案凶手塔倫被判無期徒刑。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 去年紐西蘭基督城清真寺發生屠殺慘案，造成51名穆斯林罹難，法院今天判處凶手塔倫終身監禁且不得假釋。 29歲的澳洲籍男子塔倫坦承2019年在基督城兩間清真寺開槍謀殺51人，甚至開臉書（Facebook）直播，他犯下40項謀殺未遂和1項恐怖行為罪名。 高等法院法官曼德爾宣判時說：「你所犯下的罪，無論如何，是如此的邪惡，即使將你拘禁到死，仍將不足（構成對你的）懲罰和譴責。」「據我所知，對於死於你手的受害者，你毫無憐憫之心。」 (中時 ) #清真寺 #紐西蘭 #屠殺 #假釋 #基督城 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 法官未判監護處分 法界怒轟 04:102020/08/22 社會新聞 宜蘭逆子鐵鎚弒母 判無期徒刑定讞 11:352020/08/21 社會 CIA前幹員馬玉清間諜案首開庭 檢方要求不得保釋 18:102020/08/19 國際 關心動保 鄭麗文召開公聽會促TNVR立法 農委會允諾研議必要性 13:142020/08/25 政治 《國際社會》再增11確診 紐西蘭總理延後解封決定 12:502020/08/21 財經 殺母無罪引譁然 國民黨促政院公佈司法精神病院時程 11:312020/08/21 政治 悲劇重演 司法補破網惹議 04:102020/08/21 社會新聞 桃園逆子殺母案判無罪 蔡清祥：給青少年很不好示範 14:242020/08/20 社會 《財政》彰銀經營權更一審判台新金勝訴 財部將提上訴 16:312020/08/21 財經 為彰縣衛生局抱屈 侯友宜讚積極負責 12:132020/08/20 政治 國際熱門新聞 美警為何狂轟非裔男7槍？初步調查結果出爐 - 國際 12港青偷渡至台失敗 船上反送中要角被抓了 - 國際 屍體多到冰不下 亞馬遜雨林城市疑似獲得新冠肺炎免疫力 - 國際 拜登在關鍵搖擺州全領先 反川團體卻提出一警訊 - 國際 身材火辣女車神轉戰AV 一週賺75萬 老爸挺她好好「幹」 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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