◎傳蔣萬安備戰北市長選舉 藍營讚一時之選

國民黨主席江啟臣日前說，2022年六都都很重要，其中在台北、桃園相對有機會，應做好準備，而備受藍營矚目參選台北市長的黨籍立委蔣萬安，被爆出9月將與北市議員、企業家餐敘，似在暖身備戰，多位藍委為此感到振奮，藍委陳玉珍看好蔣萬安有機會自黨內提名勝出，藍委李德維稱讚蔣萬安是一時之選。

◎暴雨轟炸！北北基豪雨淹水警戒

受西南氣流影響及對流雲系發展旺盛，大台北地區27日午後降下大雨，突如其來的雨勢讓人措手不及，未帶雨具的民眾只能淋雨快步衝過馬路。

◎荷蘭皇家航空宣布 9月恢復台北航線

隨著各國旅行限制的逐步取消與市場需求增加，荷蘭皇家航空宣布將於9月1日起恢復阿姆斯特丹－台北航線客運服務，以每周4個航班營運並由波音777-300ER機型執飛。

◎變身迷妹高舉應援牌 王心凌居家模樣曝光

王心凌即將推出《My! Cyndi!》極精選，近日釋出最新宣傳影片，她戴起眼鏡、穿著居家服，還舉著偶像應援牌，轉換身分俏皮演出，變身成為可愛迷妹。對於這次從台上走到台下，站在歌迷的角度、想像歌迷的心情來籌備《My! Cyndi!》極精選，王心凌表示:「這絕對是一張誠意滿滿的精選輯，不論是曲目或包裝，甚至還有可以聽的卡帶，在9/5生日當天獻給大家，希望可以讓大家感受到我的用心，陪我過一個不一樣的生日。」

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(中時新聞網)