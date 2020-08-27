花蓮縣長徐榛蔚到場獻上祝福，感謝趙福厚，「為門諾的一切擺上！」（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

臺灣基督教門諾會醫療財團法人資源開發管理中心總執行長趙福厚，在門諾醫院奉獻32餘年，協助醫院度過倒閉危機，看見花蓮偏鄉弱勢而伸出溫暖雙手；今上午在門諾醫院舉行榮退典禮，除頒發退休獎座及紀念禮，花蓮縣長徐榛蔚到場獻上祝福，「謝謝您，為門諾的一切擺上！」

徐榛蔚感謝趙福厚看見花蓮弱勢的需要，聽到微小的呼喚與請託，願意到偏鄉角落幫助需要的幫助的人，肯定其團隊長期對花蓮社福工作及醫療，投入偏鄉、照顧弱勢的努力。徐說，曾看到趙在雜誌專訪提到「最有前途的行業是人」，令她印象深刻，也成為在門諾付出幾十年來的最佳印證。

趙福厚笑說，「其實在我人生中，這一段不是我的生涯規劃，沒想到一眨眼我就要退休了。」參與門諾醫療、社福、長照等相關的事工至今已32年，過去職業與企業經營管理相關，和醫療專業大不相同，加入門諾團隊實在不可思議，相信一切都是神的旨意、安排與帶領。

趙福厚也提到，大環境及政府政策瞬息萬變，從事醫療、社福、長照等服務，如同逆水行舟，不進則退，感謝門諾同仁始終站在同條船，同舟共濟，互相扶持，在艱困環境下依然屹立不搖，替機構朝著「為主服務」的使命與心志而努力。

趙福厚曾任美國運通副總裁暨副董事長一職，1991年門諾醫院營運傳出倒閉可能，曾任門諾董事的他，離開在加拿大定居的家人，放棄退休生活，隻身前往台灣幫助醫院度過難關，貢獻32年6個月的時間，替醫院建立妥善組織架構、制度規範、人才培育、預算指標、年度目標、短中長期的發展計畫等經營基礎。

趙福厚強調，如今將卸下責任，重拾退休生活，門諾從山地巡迴醫療隊開始，跋山涉水進入偏鄉行醫，感謝大家對門諾的關愛，讓門諾在平穩中成長，相信在既有基礎上，門諾醫院將會照顧更多花蓮長者，持續落實深耕花東偏鄉醫療的服務宗旨。

(中時 )