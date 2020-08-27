相信女孩兒都對多金帥哥懷抱著憧憬，但「知人知面不知心」，總些人的內在言行根本辜負父母生給他那副好皮囊，曾擔任空姐的電競直播主「天菜小姐」近日跟「宅男女神」解婕翎合作拍片，聊到過去的乘務經驗，痛揭超帥乘客對著空姐做出荒唐的事情，讓解婕翎聽了暴怒直呼不可思議。

電競直播主兼YouTuber「天菜小姐(原：名天菜娘娘)」，擁有如洋娃娃般亮眼的外型，她其實之前是專職空姐，長期派駐國外，加上在阿根廷出生、在美國念書，打扮上也十分開放，不吝於展現魔鬼身材，加上個性超親民，因此「男女通吃」擁有大批粉絲，而她最近作客「宅男女神」解婕翎的網路頻道，不改洋派作風，不但穿了個真空大露背上衣讓解婕翎看傻眼，分享過去職場經驗，也讓人氣到心跳加速。

解婕翎拍攝「去你的一天」單元，這回跟著天菜小姐體驗她的一天，過程中聊到她為什麼不當空姐了，天菜小姐說太累了，笑稱可能體質上不適合，很佩服一些前輩做到50多歲，飛夜班隔天還能去當地開心旅遊。

解婕翎好奇問到機上是否有發生過什麼荒謬的事情？天菜小姐表示其實能講很多，接著分享有乘客「看著你做一些生理上的事情」，透露這乘客不但是坐頭等艙、商務艙的多金男，還長得超帥，就看到他腿上蓋著毛毯、手放私密部位「上上下下不斷抖動」，明顯就是在尻槍，解婕翎聽了傻眼，追問：「那他出來的東西怎麼辦？就是在我們批的毛毯上嗎？」，天菜小姐給出肯定答案：「用毛毯包阿」，低級行為讓解婕翎聽完忍不住暴怒大罵：「王八蛋」。

(中時新聞網)