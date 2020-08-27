輕鬆往右滑就有機會找到配對對象，是不是滿神奇的？這就是社群交友軟體獨特的互動方式。目前已在全球累積600萬付費用戶的Tinder，宣布將在平台上推出充滿話題性的互動式影集《Swipe Night》，而且還是自製作品，當中到底藏了什麼秘密，為你來揭曉！

互動式影集不只有YouTube、Netflix才能玩，社交軟體 Tinder 正式宣布將於 9月 12 號早上 10 點在台灣推出互動式影集《Swipe Night》第 1 季，共 3 集（每一集約7分鐘，依照選擇結果每集影片長度略有不同）的互動影片將直接於 Tinder APP 中上演，在影片中，會員們能以第一人稱視角在關鍵時刻以左右滑動的方式為劇情走向做選擇，而不同的決定將會為會員們帶來迥異的故事結局。

Swipe Night 第 1 季即將登陸台灣

根據Tinder方面的說明，雖然他們指出將推出的《Swipe Night》互動式影集是「第 1 季」，但目前還沒有確認是否將會持續推出後續作品，如果成效不錯，則有討論空間。至於用戶在影片中做出的決定，不會影響在Tinder上配對的結果，但期待能夠成為Tinder會員自然互動的話題，藉此發現可能跟你做出相同、或不同決定的用戶，到底抱持著什麼心態？

Tinder表示，互動式影集《Swipe Night》將全面開放給所有會員，不限付費會員，皆可收看。而《Swipe Night》第 1 季預告已在YouTube釋出，觀看過的網友甚至表示，內容精彩程度絕對有資格進軍奧斯卡，獲得盛讚。到底影集有多精彩，下載Tinder你就能看得到。

(科技)