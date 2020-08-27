泰勒絲的《美麗傳說》已連續霸佔美國告示牌專輯榜四周冠軍。（環球音樂提供））

泰勒絲(Taylor Swift)與凱蒂佩芮(Katy Perry)兩位流行樂壇的超級天后，才剛在去年上演大和解戲碼，誰也沒料到竟然同時選擇在今年幾乎同一時間發片，就在許多歌手因為疫情推延專輯發行時程的此刻，兩位排行榜的常勝軍同時決定要反其道而行，此舉也讓冷淡已久的西洋樂壇頓時熱絡起來。

凱蒂佩芮27日和未婚夫奧蘭多布魯宣布喜訊，正式產下女兒晉升新手媽媽，也將同步發行她距睽違三年之久的全新大作—《Smile／微笑》，收錄包括〈Never Really Over〉、〈Daisies〉、〈Smile〉、〈What Makes A Woman〉等多首排行金曲的超強專輯，堪稱是雙喜臨門。

其實凱蒂佩芮在過去三年也經歷了很多，在愛情和事業的低谷走過一回之後，她終於也克服了自己的低潮。而對於這次新專輯的發行，凱蒂佩芮在受訪時曾提到，這次專輯封面儘管字體的視覺角度是上揚的，彷彿在微笑的樣子，但其實封面上的她並沒有笑，因為她認為人生是很起伏的，就像她之前經歷的一樣。「我不想在家庭和我喜歡的事情當中做選擇，那種想法太老派了。我認為女人有創造另一個生命的責任那是因為她們做的到，所以這一切都不是選擇的問題，是在於怎麼平衡。」而這也是她創作〈What Makes A Woman〉的初衷，凱蒂佩芮希望透過自己的音樂傳達對女性的尊敬。

而泰勒絲這張無預警新作《美麗傳說》，至目前為止已連續霸佔美國告示牌專輯榜四周冠軍，不僅是她個人生涯的第七張冠軍專輯，泰勒絲也是近五年來「第一位」拿到四冠的女性藝人。台灣唱片公司也特地從8月28日中午12點起，分別在台北明曜百貨、頂好商圈、台北車站M8出口、西門町六號廣場、西門町新世界大樓、中山站新光三越南西商圈；台中IPLAZA愛廣場及高雄夢時代等八處戶外大型廣告牆為新專輯造勢，盼讓全台粉絲也能在台灣同步感受流行天后泰勒絲的超強魅力。

(中時 )