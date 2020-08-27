海南離島免稅購物買氣火爆 日均銷售破億 17:362020/08/27 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 海南自7月1日起上路新調整的離島免稅購物政策，引爆火熱買氣，連帶拉抬當地免稅店業績暴衝。資料顯示，7月1日至8月18日，海南四家離島免稅店銷售額突破人民幣（下同）50億元，年增2.5倍，日均銷售額超過1億元。手機、酒類和平板電腦等可攜式電子產品占新增種類銷售總額的95％。單價超過8,000元的免稅品消費增長顯著，銷售額近12億元，年增率高達4.2倍。 據悉，目前海南已有兩家國有企業獲批離島免稅經營資格，海南年內還將爭取在三亞新開設3家離島免稅店。 (工商 ) #離島免稅 #銷售額 #海南 #日均 #年增率 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《科技》生活市集「夯動態」上線 打造App內容社群領頭羊 11:422020/08/27 財經 國片吹粉紅泡泡 票房衝上億 04:102020/08/27 產業．科技 三星Note20優先到手 頂規4小時完銷 04:102020/08/27 時尚消費 陸IC產業規模 今年將達8766億人幣 12:312020/08/27 兩岸 14檔外資買超股 強勢 04:102020/08/27 證券．權證 晶片電阻 爆交貨期延長一倍 04:102020/08/27 財經要聞 《產業》NAND Flash轉為供過於求 研調：Q3合約價走跌 14:152020/08/27 財經 《半導體》頎邦H2逐季看升 明年動能顯著好轉 12:332020/08/27 財經 兩岸5G ETF人氣王 都是追蹤這檔爆款指數 14:502020/08/27 財經 海底撈半年虧近10億人幣 創始人張勇夫婦蟬聯星國首富 03:162020/08/27 兩岸 財經熱門新聞 台積電老將求去真相曝光 陸廠快崩潰 7奈米機台去哪了？ - 財經 聯發科斷貨不怕！華為搶市大砲打小鳥 台IC設計爆剩2年好運 - 財經 你禁我晶片 我斷你抗生素 大陸學者點出反擊美國之道 - 財經 「華為新禁令」重創全球半導體產業 SEMI疾呼寬限120天 - 財經要聞 - 工商時報 何大一新冠新藥 授權中裕 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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