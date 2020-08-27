海南自7月1日起上路新調整的離島免稅購物政策，引爆火熱買氣，連帶拉抬當地免稅店業績暴衝。資料顯示，7月1日至8月18日，海南四家離島免稅店銷售額突破人民幣（下同）50億元，年增2.5倍，日均銷售額超過1億元。手機、酒類和平板電腦等可攜式電子產品占新增種類銷售總額的95％。單價超過8,000元的免稅品消費增長顯著，銷售額近12億元，年增率高達4.2倍。

據悉，目前海南已有兩家國有企業獲批離島免稅經營資格，海南年內還將爭取在三亞新開設3家離島免稅店。

(工商 )