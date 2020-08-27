2020年充滿不少挑戰，星座專家Amanda老師更預言，今年12月將會有大事發生，若發生戰爭其實也不意外。但星座專家艾菲爾老師要稍來好消息，他25日在臉書「塔羅牌老師艾菲爾」上點名3星座，將受到財神爺的眷顧，下半年財運以及運勢將一路長紅，上榜的星座分別有，「獅子座、牡羊座、射手座」。

TOP3：獅子座

下半年，特別是9月開始，吉星「金星」進入獅子的工作宮，獅子的工作運大翻轉。和其他物質、娛樂相比，獅子下半年幾乎全投入在工作上，積極發展人脈、業績做好做滿，亮麗的成績讓主管、客戶對你贊賞不已。加薪丶獎金以及升職全部來臨！而對創業投資、兼職感興趣，或考慮跳槽的獅子座，9月起也是你展開事業里程碑的大好時機，千萬別錯過。

TOP2：牡羊座

吉星「木星」9月即將在牡羊的事業宮恢復順行，不僅讓牡羊座的下半年帶來事業運、財運的喜訊，更帶來貴人好運。木星讓你順風順水，事業發展風生水起，和同事、上司相處融洽，且只要是你渴望的目標，你都能成功達到。順利的事業自然帶來旺盛正財！另外想脫單、結婚、祈求愛情順利，別忘了貴人好運，在貴人的照顧下，愛情可以順利修成正果。

TOP1：射手座

代表幸運、財運的吉星「木星」，9月就要在守護星座射手的「財帛宮」恢復順行。9月起射手的財運旺到擋也擋不住！首先收入大漲，各種正財偏財陸續進口袋；另外你開始對投資理財感興趣，與其把錢存去銀行，不如拿去投資，讓錢滾錢，這也是下半年的理財新思路。在守護星的加持下，豐沛的財運，再加上對理財的努力，射手在下半年能過上不必為錢煩惱的貴婦生活！

【下半年財運事業一路長紅星座與生肖】 進入農歷七月，提醒艾粉要低調行事、注意平安，在外時別逗留得太晚，早點回家比較安心喔。今天艾菲爾老師要來公佈下半年財運事業一路長紅的星座與生肖，來看看自己能不能幸運得到財神眷顧吧！星座請同時參考太陽、上... 由塔羅牌老師艾菲爾發佈於 2020年8月24日 星期一

(中時新聞網)