儘管新冠肺炎疫情及中美貿易戰等不利因素未除，超眾(6230)副總經理林志仁表示，下半年趨勢看起來蠻正向的，越南廠房土建將在今年底完成，初期將以模組組裝為主，預計明年上半年會有營收貢獻。

超眾今天下午舉行法說會，新冠肺炎疫情於農曆年在大陸大爆發，導致大陸廠區延後復工，連帶影響超眾上半年營運，不過第2季起，NB及伺服器因遠距生活需求強勁，且大陸廠區復工順利，超眾營運自第2季回穩，第2季稅後盈餘回升至2.26億元，年減3%，單季每股盈餘為2.62元，累計上半年稅後盈餘為3.16億元，年減15.51%，每股盈餘為3.67元。

就各產品來看，第2季NB約佔49%，伺服器約佔28%，網通約佔11%，手機約佔6%，DT約佔3%，其他約佔3%；上半年NB約佔44%，伺服器27%，網通約佔12%，DT約佔6%，手機約佔8%。

雖然7月合併營收下滑至6.95億元，但林志仁表示，第3季及第4季是傳統旺季，伺服器、PC、網通及手機都還不錯，會比第2季好，NB營收雖然與第2季差不多，但因其他產品比重拉升，佔單季營收比重將低於第2季49%，下半年產品線佔比會更均勻，第3季及下半年趨勢看起來蠻正向的，公司希望產品線有3支腳佔一定的比例，搭配2到3個小產品線，讓公司營運更健康穩定。

散熱新應用需求強勁，超眾也積極擴產，昆山廠及重慶廠擴產均已到位，林志仁表示，昆山廠擴產以手機VC為主，也就是第二代手機用熱板，新產能生產效率及製造速度均較台灣提升很多，且產能是台灣的數倍；重慶廠擴產以NB散熱模組、熱板及熱管為主；至於越南新廠土建工程預計今年底完成，初期規劃以模組組裝為主，熱管或熱板由公司其他廠區供應，預計明年上半年就會有營收貢獻，第二階段才會建置熱板及熱管。

超眾今年上半年資本支出約3.9億元，已逼近去年全年資本支出4億多元，超眾今年資本支出確定將超過去年。

(時報資訊)