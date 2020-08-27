都市人受限於空間環境，大樓間棟距狹小，深感壓迫，加上擔心疫情，因此公園、綠地或景觀周邊住宅就成了搶手貨，觀察桃園市8大綠地公園1公里內成交單價，桃園市8大公園宅近2年房價平均漲幅6.8%，其中以風禾公園周邊住宅房價漲勢最大居冠，2年房價成長15.8%，其次是埔頂公園周邊住宅漲13.9%，兩區漲幅超車青埔地區青塘園的10.9%。

台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧表示，房價漲幅最多的這三大公園，共通點就是綠地廣達5~6公頃，視野遼闊活動空間大，健身運動概念興起，再加上交通便捷性佳，在地居民喜愛，也吸引外來客打卡拍照，讓綠地公園宅也成了現今家長購屋的參考指標，尤其房價在1字頭更是加倍受到購屋客喜愛，因此讓綠地公園概念宅走夯。

江怡慧表示，2020年「風禾公園」周邊住宅均價來到每坪24.9萬元，主要是知名建案拉抬成交單價，加上中路特區以高綠覆率作為主要賣點，三大指標公園及六座兒童公園，尚有足球場、網球場，綠地等等，使得房價得以支撐，又緊鄰桃園市核心市區，在整體居住環境氛圍極受買方好評，且是最靠中正藝特區的重劃區，因此除享有中正藝文特區的優勢，能享有原有市府商圈的便利性，省房價、也少去新興重劃區等待發展時期的不便性，年輕首購族，偏好購屋總價1000萬內的2房車，而3房車購屋總價約在1200~1500萬元。

房價漲幅居次的是「大溪埔頂公園」，每坪房價從兩年前16.6萬元來到18.9萬元。台灣房屋大溪仁和直營店店長黃正偉指出，區內有透天別墅與大樓產品多元，且「大溪埔頂公園」有萬坪樹海、楓林步道、植生空橋、落羽山丘、親子休憩為設計主題的公園，周邊主要路段為埔頂路一、二段、介壽路及員林路組成，員林路可銜接台66線前往觀音區、國道1號，沿埔頂路可銜接國道3號、國道2號，聯外交通便利，距離大溪老街只有3分鐘車程。

江怡慧也提到，因為高綠覆率特色加上交通便利等優勢，吸引許多建商爭相推案，相當受購屋族好評。

(時報資訊)