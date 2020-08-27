警方將林嫌等9人移送地檢署偵辦，全遭法院裁定收押禁見。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

刑事局去年接獲多名民眾報案，指在IG、LINE被女網友搭訕，誘騙加入「E世博」賭博網站，但只要下大注時，網站都會聲稱被害人的手機或電腦網路系統不穩，導致投注失敗，藉以詐騙投注金。刑事局偵查第九大隊去年底先在花蓮攻堅破獲該假簽賭真詐財機房，日前再循線查獲幕後林姓主嫌，檢方複訊後，林嫌等9嫌全遭聲押禁見。

警方調查，該賭博網站人員向被害人聲稱可投資賺錢，要求被害人先儲值1000元的會員費到「E世博」，再拉進LINE的「小群」群組內，群組內的老師又誘騙再付3萬元可以進「中群」，再付5萬元可進「大群」。

一開始老師都會報明牌，讓被害人嘗到甜投，但等被害人下大注時，詐騙集團即控制網賭平台系統，讓被害人下注跟牌時出現系統異常而被踢出系統，並佯稱是被害人的手機或電腦網路系統不穩，導致投注失利。

刑事局去年底前往花蓮機房攻堅，當場查獲鄭女等7人，嫌犯在警方破窗時，竟以花剪破壞硬碟IC版並丟入馬桶內企圖滅證，但警方仍查扣電腦、手機、教戰守則、LINE 對話等贓證物，清查從去年5月至12月25日止，共有150多人被騙，詐騙金額高達千萬元。而該集團除「E世博」外，另架設「矞皇」、「大數據」、「ERP」等詐騙平台網站。

專案小組持續向上溯源，日前查獲機房幕後金主是花蓮40歲林姓角頭，另追查到黃姓男子自大陸購得套裝軟體，負責架設博奕網站，並以合法名義經營第三方支付公司，免除了詐騙機房需要水房、車手配合的麻煩，以合法方式掩護非法詐騙金流，降低遭警方查獲的風險。警方訊後，將林、黃2嫌依詐欺罪嫌送辦外，刻持續清查被害人數。

(中時 )