一位網友去全聯採購日常用品，主要買了衛生棉和面紙，但結帳時卻意外獲得2盒免費雞蛋。這讓她疑惑，忍不住PO文詢問「為什麼買衛生棉會送蛋阿？」經內行解答才知道原來是和全聯活動有關，也讓大家都長知識了。

原PO在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》上表示，「買了衛生紙和衛生棉，店員說送2盒蛋！」因為結帳時人多，當下也沒細問，但回家後仍覺得很奇妙，讓原PO不禁問網友們「為何買了那些會送蛋啊？」

原PO隨後也附上她購買的明細，上面能清楚看到購買了衛生紙、衛生棉等女性用品，卻額外送2盒0元的雞蛋。

原PO附上她購買的明細，購買了衛生紙、衛生棉等女性用品，卻額外送2盒0元的雞蛋。(摘自我愛全聯-好物老實説)

有網友說，是要購買特定品牌才有，不過內行指出，其實並不限定衛生用品，而是全聯近期的優惠活動。據了解，全聯line都會傳送DM，「只要購買指定品牌，消費金額達300元，就會贈送一盒洗選蛋」，不過贈品數量得依各門市實際情況為主。

這消息才終於讓許多民眾解惑，紛紛表示「今天買衛生紙、巧克力牛奶、飲料也有送蛋」、「之前買尿布也送蛋」、「為了蛋，我要去買衛生棉當枕頭了」、「剛剛立刻跑去買了，感謝分享」。

(中時新聞網)