上網交友真的要小心，台中一名男子阿蕭（化名），用交友軟體認識妹子喬喬（化名），之後想辦法得到喬喬20張裸照，提出3項解決方法讓喬喬選擇，其中一項就是要求喬喬與他發生關係，表示要「一砲換一張」，變態行徑讓喬喬心生恐懼，決定報警逮人。

阿蕭透過交友軟體認識喬喬後，先在台中某汽車旅館裡，拍攝喬喬裸照3張，再透過網搜等方法，取得17張裸照，之後傳訊息給喬喬「要理我嗎？有些事情要跟你交易」，威脅看是要「給錢」、「發生關係」、還是「穿內衣褲拍影片」，挑一種方式換回裸照。

期間不斷傳訊息騷擾喬喬，像是「拿錢換照片，不然就是來一次」、「25000你能嗎」、「我要你站在鏡頭前，穿內衣內褲，說我不會再拍照片，我就刪，要嗎？還是開視訊你講」、「所以你選擇那個答案？錢？做愛？影片？」、「3P接受嗎」、「如果是要打砲，我跟你說一砲一張，了解嗎」，內容下流又充滿威脅，害喬喬身心備受煎熬。

法官審理此案時，雖然阿蕭對犯行坦承不諱，但沒有取得喬喬的諒解，最後考量阿蕭沒有前科、以及智識程度、家庭經濟狀況、犯罪手法等，依犯恐嚇取財未遂罪，判阿蕭有其徒刑5月，如易科罰金，得以新台幣1000元折算一日。

(中時新聞網)