高餐大附中學生顏維進參加「飛夢林咖啡拉花競技賽」，連續兩年獲得冠軍。（高餐大附中提供／柯宗緯高雄傳真）

「飛夢林咖啡拉花競技賽」近日登場，約一半的選手來自業界，今年競賽內容須準備4款咖啡拉花圖形及1款創意雕花拿鐵，對選手來說是一大挑戰。高餐大附中學生顏維進歷經上海競賽經驗，運用萃取技巧來維持咖啡底色的清澈度，最後平心靜氣的完成每項競賽作品，繼去年奪冠後，再次再度拿下冠軍，成功二連霸。

高餐大附中持續於技職教育中深耕及努力，除了咖啡拉花競賽之外，學校也極力培訓中餐、烘焙、餐飲服務、遊程規劃等選手。本校具備12位餐旅專業教師，教師們各司其職，讓學生於自己的領域中發揮所長，選手遵循指導老師的訓練計畫，與日俱進，最終達成自己的榮耀。

該校老師楊東衡用心指導選手，讓選手在競賽的路途上能找到成就感，除了課堂上的學習之外，指導老師透過夜間及假日練習加強選手之技藝，並建立學長姐傳承制度，讓有經驗的學長姐會來指導學弟妹，大大提升訓練成效。

(中時 )