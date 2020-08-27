展場規畫特地加入象棋、日本將棋、西洋棋元素，顯示台灣文學在東、西方文學的揉合下，走出一條全新的路。（李宜杰攝）

台灣文學的發展史，幾乎就是1部「筆戰史」，雖然犀利，但卻火花四濺。國立台灣文學館整理1924至2017年的多場文學論戰，推出「不服來戰：台灣文學論爭特展」，並於27日開幕，讓民眾欣賞從古至今的作家們，是如何讓文學「踹共」。

本次展覽內容關注近百年來文壇到底在「吵什麼」，自1924年「新舊文學論戰」開始，張我軍等人推行白話文學，反對古典文學並主張要「為群眾而寫」。而時至2017年，「文白之爭」又再度因課綱擬定浮上檯面，顯示文學間的論戰與作家的思辨，綿延不斷並沒有停止。

台文館長蘇碩斌指出，文學論戰是異中求同、求同存異，雖然看似是文人的戰場，但卻是文學的產地。蘇碩斌說，事實上文學論戰並無「輸贏」，舉例來說，1950年代的「現代詩論戰」，紀弦的「現代派」看似飽受攻擊，但他的觀念卻普遍被1960年代詩人們採用。蘇碩斌還說，或如1970年代「鄉土文學論戰」，雖然鄉土文學陣營被官方凌厲批判，但卻在1970至1980年大放異彩，甚至被改拍成電影。

本次展覽聚焦語言、鄉土、大眾、西化、身分認同等議題，展場還設有《重返聲音現場》科技裝置，呈現論戰氛圍及意象，讓觀眾身臨辯論現場。另外，展場規畫特地加入象棋、日本將棋、西洋棋元素，顯示台灣文學在東、西方文學的揉合下，走出一條全新的路。本次特展地點位於台文館展覽室D，展期為即日起至2021年4月4日。

(中時 )