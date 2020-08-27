因應新冠病毒疫情所發布的旅遊禁令，台灣陸軍航空旅官員與美軍第25戰鬥航空旅舉行一場線上的主題性專家對話。（取自AIT臉書）

台海局勢緊張，促進台美軍事緊密合作，美國在台協會（AIT）訂定8月為「安全合作月」，今天在臉書接連公布台美各項安全合作案例，罕見公開國軍著軍服在AIT內合照，以及AIT軍事合作辦公室主任與陸軍司令陳寶餘會面的照片。

AIT表示，「安全合作月」的宗旨為凸顯嘉惠美國和台灣的各項安全合作。AIT臉書公布一系列照片，包含美國軍售台灣32輛兩棲突擊車中的第一輛運抵台灣，為台灣海軍陸戰隊增添新戰力；AIT人員參與2020年漢光實彈演習；台灣陸軍航空旅官員與美軍第25戰鬥航空旅舉行線上的主題性專家對話；AIT軍事合作辦公室主任與陸軍司令陳寶餘會面的照片。

此外，AIT臉書也公布一系列台灣從美國採購，用以加強自我防衛能力的戰鬥機，包含第21戰鬥機中隊依照F-16戰機的訓練計畫，和美軍空中加油機在美國洛克空軍基地執行空中加油任務。

(中時 )