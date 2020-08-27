在台商回流科技廠辦建案增加，前瞻計畫公共工程預算成長，以及近年來商辦等房地產市場加溫下，建國工程（5515）發言人孫百佐27日在法說會上指出，建國近三年來，每年在建工程都保持在200億元以上，毛利率也都維持在8％以上，今年在廠辦建案增加下，2020年的營運可維持成長軌道。

近二年，建國工程的營業毛利率都在8.69％至10.87％間；今年上半年則受會入帳建案多、尤以科技廠辦為主，讓稅後淨利達1.84億元，年增7成。

孫百佐指出，建國工程目前手中的在建工程是以4:3:3，房地產工程、公共工程、科技廠辦的比例分配，當然，科技廠辦的毛利較穩定。

孫百佐指出，近二、三年來，由於前瞻計畫公共工程預算成長、台商回流新建科技廠辦建案增加、房地產景氣一直維持在高檔，市場營造工程的量增加了，所以營造廠比較可以擇優選擇，獲利自然能保持一定以上的水準。

累計今年1-7月，建國工程的合併營收42.71億元，比去年同期增加16.12％；但，今年上半年的稅後淨利年增7成，建國工程指出，這也是因物價水準高，科技廠辦建案入帳多，讓獲利增加。

費用控制得宜、營造管理效率提升，建國工程今年上半年的淨利率已達5.1％，是近十年來的高峰；孫百佐認為，下半年是工程趕工、入帳高峰，以建國工程目前的營運狀況，全年應仍可維持在獲利成長的格局，審慎樂觀有小幅度增加。

不過，市場預估，以建國工程上半年獲利情形來看，下半年一向是營造產業的傳統旺季，全年每股獲利將可達1.5元上下，創近十幾年以來新高。

(工商 )