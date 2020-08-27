東協消費市場隨疫情淡化而有活絡跡象，在當地生產銷售的台商、衛廚浴設備廠凱撒衛（1817）新的越南水龍頭廠產能逐漸恢復到9成以上、紙尿褲廠泰昇-KY（8480）預期，第二季是谷底，下半年營運會逐月成長。以泰國為主生產線的塑合板廠綠河-KY（8444），新產能加上新產品，下半年營運會比上半年好1-2成。

越南營收占比達36%的凱撒衛，在東協市場以浴櫃廠與水龍頭系統產品銷售為主，今年受疫情影響，第二季營運陷谷底。

不過，在疫情趨緩後，凱撒衛已連續6、7二個月都已恢復正成長。凱撒衛指出，越南產能利用率已恢復過去水準，預期，全年營運應仍有小幅成長。

主要以紙尿褲銷售為主的泰昇指出，這波疫情上半年對東協市場的影響，越南都能維持正向成長，其餘國家消費市場都在過去水準之下；不過，隨疫情趨緩，預期第3季將可從谷底慢慢攀升。

泰昇指出，東協市場民生消費市場逐漸恢復，在同步加強產品行銷力度下，第三季營收估計將逐月墊高，第四季旺季可望恢復成長。

在新建的塑合板第三廠，下半年的產能利用率提升下，綠河7月營收已創今年單月高點；市場指出，綠河能掌握泰國南部橡膠木資源，加上疫情趨緩後，東協、中國大陸市場的市占率逐漸提升，預估，下半年的營收獲利，會比上半年成長1-2成。

(工商 )