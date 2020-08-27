天心以《最佳利益》入圍第55屆電視金鐘獎戲劇節目最佳女主角，她27日出席時尚活動，被問到入圍一事，她說當時正好排練舞台劇《步步驚笑》，劇組得知好消息為她開心祝賀，而好友楊謹華以《鏡子森林》入圍同獎項，還有柯佳嬿、林玟誼等角逐女主，被問到認為最大勁敵，天心直喊是楊謹華，開玩笑說「私下有互道恭喜，她很真誠，但我假情假意跟她說，妳入圍我沒有很高興」，笑說好友阮經天也等著看「師娘對決副隊娘」，被問到金鐘紅毯準備較勁？天心直說「當然要啊，楊謹華欸，開什麼玩笑，我要跟模特兒拼了」。

天心透露，金鐘獎尚未公佈前，團隊有感戲劇大爆發，會搶造型團隊，早已預約金鐘獎當天妝髮造型，讓她壓力爆棚「他們都很相信我會入圍，萬一我沒入圍有多尷尬」，而在韓國的老公第一時間也傳訊祝賀她，「很感動，我先生也覺得我會入圍」。

會不會期待得獎？天心表示，「能入圍就是肯定，但抱著參加同學會平常心」，更樂見台劇復興討論熱度說「這是全體好，看到很多好的劇本，一直在進步，希望越來越多好戲，讓更多人看台劇，靠大家努力」，更以韓國媳婦身份妙喻「就像『好想贏韓國那種感覺』，全體一起好」，樂見「大家互相撕爛臉」的景象。

近期忙舞台劇排練，接下來將演出《最佳利益2》會不會壓力大？天心說：「不會，我自己看前三集故事，很被打動」。天心笑說，老公要她趕快去健身，把自己弄漂亮，被問到會不會約楊謹華健身？天心開玩笑說「不要見面，我怕我要假惺惺，在那邊說『恭喜你啊～』，之前沒在同獎項可以好好講話，同一獎項沒在讓」。

《最佳利益》僅天心入圍女主角獎，力拼楊謹華、柯佳嬿等勁敵，被問到是否像扛下重責大任？天心先是笑喊「不要這樣」，但說到沒入圍其他獎項遺珠，「沒關係，下次再來」，開玩笑說要是公佈女主角是別人，「下一秒看鏡頭我就不見，直接走人」，雖一派輕鬆開玩笑，但天心坦言仍會緊張、今年很難選，「很榮幸被稱為『死亡之組』」。

(中時 )