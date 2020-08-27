高中時期，北海道火腿的「手帕王子」齋藤佑樹與效力於洋基的田中將大，當時堪稱是一時瑜亮，他們在甲子園上演的跨日大戰更讓球迷至今仍津津樂道，不過日本媒體就爆料，在今年球季結束後齋藤佑樹將會宣布引退。

2006年夏季甲子園冠軍賽，由齋藤佑樹帶領的早稻田實業高中部與田中將大為首的駒澤大学附属苫小牧高校對決，首先雙方首日就打了15局仍分不出勝負，而隔日加賽，早稻田以1分差贏下比賽勝利，最後一個出局數還是由齋藤佑樹三振田中將大所拿下。

不過齋藤佑樹在那年夏天相當操勞，光是在甲子園就投了69局，用球量高達948球，從準決賽開始的4場比賽共42局，全都是由齋藤佑樹一人吃下，也讓他身體累積相當程度的疲勞。

2011年齋藤佑樹被火腿隊以第一指名帶進球隊當中，第一年就繳出6勝6敗防禦率2.68的成績，原以為接下來能夠繳出更優秀的成績，沒想到成績卻逐漸下滑，而自從2018年之後就沒有拿到一軍勝投，今年更還沒有上過一軍。

而日媒《週刊文春》就報導，在本季結束後齋藤佑樹就會宣布引退，除了因為火腿給的10年合約在球季結束後就會到期之外，已經32歲的他，接下能夠上演復活戲碼的可能性也越來越低，因此才會想要宣布引退，接下來可能為轉往體育主播方向發展。

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(中時新聞網)