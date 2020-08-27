去年基富通推出好享退全民退休理財基金，除了國泰、安聯、群益投信三家業者入選好享退專案推出專為退休理財規劃的基金外，今年宏利投信也加入退休基金戰場，檢視四家業者包含各幣別共53檔退休基金績效，今年以來平均4.88%，其中有8檔較為積極型的漲逾10%分屬國泰、群益投信旗下基金。包括：國泰泰享退系列2049目標日期組合、國泰泰享退系列2039目標日期組合、群益全民成長樂退組合、國泰泰享退系列2029目標日期組合等。

群益投信投資長李宏正指出，退休理財工具中長期投資運用基金定期定額投資是最好的方法，而且絕對不能短視近利，一般來說，一個景氣循環大約走三到五年，因此，至少要定期定額三年以上才能見效，而且，當市場越是走跌越要大膽加碼，藉此降低進場成本、買進更多的基金單位數，等到市況好轉，就能優先反映在報酬率上。

投信業者表示，多數台灣人的退休金主要仰賴勞退、勞保，其次則是依賴子女的奉養，但「養兒防老」已經變成「養老防兒」，勞退金未來趕不趕得上通貨膨脹也還是個未知數，因此趁早進行第二層退休理財規畫，對於現代台灣人成為一門必修的理財功課。

群益投信表示，想靠自己賺退休金，態度要積極、行動要持續，要主動了解市場趨勢，在找到適合自己的金融商品之後，要有紀律的執行投資計畫，才能養大退休金。選擇退休理財基金讓投資人享有由專業投資團隊所建立的投資組合，逐步累積退休資產，是全民退休理財值得選擇的標的，其中目標風險型退休基金更是強化風險控管與穩定收益兩者兼顧，加上專家團隊悉心操盤，更是退休理財首選。

群益全民退休組合傘型基金經理人林宗慧指出，進一步觀察目標風險型退休基金，依基金操作風格分為保守、穩健、積極，配置上皆採全球布局。透過投資團隊的專業質化判斷以及量化指標的輔助，在承擔合理風險水準的前提下，建立具效率的資產配置，投資標的多元，不僅能掌握不同資產的投資契機，也具有風險分散的效果，對於以退休規畫這類長期投資為目標的投資人而言，是相當合適的理財工具。

(時報資訊)