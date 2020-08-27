岳豐(6220)歷經一年多的調整，營運重回成長軌道，岳豐總管理處暨財會處副總經理蔡瑞華表示，Monoprice B2C電商營收呈現成長趨勢，Monoprice B2B營收從谷底開始反彈，加上第3季是Prime及岳豐工廠直銷的傳統旺季，目前主要客戶的訂單能見度已至第4季中期，下半年營運展望樂觀，獲利可望較上半年倍數成長，今年業績亦可望遠優於去年。

岳豐今天下午參加櫃買中心線上法說會，儘管受到新冠肺炎疫情影響，上半年合併營收50.77億元，較去年同期減少6%，但上半年毛利率為24.7%，較2019年上半年23.4%增加1.3個百分點，主要是因第2季岳豐台灣及大陸工廠的開工率接近100%，而世界其他地區的生產商則因疫情而面臨停工，提高岳豐和Prime議價能力。

再者，Monoprice電商平台的營收成長強勁，有助於毛利率的提升，而營業費用亦較去年同期減少4%，上半年營業利益率由去年上半年的2.9%成長至3.8%，推升上半年稅後盈餘為1.08億元，年成長28%，每股盈餘攀升至0.87元。

就Monoprice來看，由於Monoprice在美國被視為疫情下的「必要業務」，因此倉庫、辦公室及物流皆正常運作，受惠於疫情，今年上半年Monoprice的核心業務電商平台營收較去年同期成長11%，且第2季表現格外強勁，營收較今年第1季成長19%，年成長29%，不過，過去一直快速成長的B2B業務，因客戶的辦公室關閉而導致該部分業務上半年的營收較去年同期衰退18%。

整體來看，上半年營業利益為7000萬元，較去年同期成長37%，主要原因為調升產品價格、自中國境外採購、減少人員開支及改善產品結構等削減成本的努力，持續抵消因美國關稅所增加的成本。

在Prime Wire & Cable及岳豐中國大陸與台灣工廠部分，營收較去年同期減少9%，其中Prime的主要客戶如Lowe‘s及Menards，在美國皆被視為疫情下的「必要業務」，因此皆持續營業，惟必須縮短營業時間並管控人流。

由於疫情影響，非大中華地區的電線電纜製造商無法照常營運，因此自第二季開始大量訂單轉移至Prime及岳豐，進而彌補岳豐在第一季因疫情導致工廠產量減的落差，亦使岳豐工廠直銷和Prime擁有較佳的議價能力，上半年Prime加上岳豐工廠直銷的毛利率較去年同期成長，營業費用較去年減少8%，營業淨利成長7%。

展望下半年，蔡瑞華表示，Monoprice B2C電商營收呈現成長趨勢，Monoprice B2B營收從谷底開始反彈，加上第3季是Prime及岳豐工廠直銷的傳統旺季，且主要客戶的訂單能見度已至今年第4季中期，下半年整體營收表現可期。

法人預估，岳豐科技今年第3季獲利可望較第2季倍增，下半年獲利可望較上半年倍數成長，全年獲利將遠優於去年。

此外，菲律賓新產能將於明年下半年開出，為岳豐增添成長動能。

(時報資訊)